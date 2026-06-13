Можна заповнити грішми 450 олімпійських басейнів: що Ілон Маск міг би купити на $1 трильйон

Вартість SpaceX під час первинного розміщення акцій (IPO) склала приблизно 1,77 трильйона доларів, що зробило американського бізнесмена Ілона Маска єдиним у світі трильйонером.

Масштаб суми в 1 трильйон доларів важко уявити. Журналісти видання Newsweek вирішили з'ясувати, що Ілон Маск може зробити на ці гроші.

Можна наповнити грішми 450 олімпійських басейнів

Щоб приблизно уявити, що являє собою трильйон доларів, варто уявити собі 450 олімпійських 50-метрових басейнів. Усіх їх можна устелити купюрами в еквіваленті цієї суми.

Також ця сума означає, що:

якби Маск рахував свої гроші купюрами по одній за секунду, не спавши ні хвилини, він закінчив би приблизно через 31 700 років;

якщо скласти ці купюри в одну вежу, її висота склала б 67 866 миль — це більше чверті середньої відстані до Місяця і вище за Міжнародну космічну станцію.

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Статки в розмірі 1 трильйона доларів можуть зрівнятися з економічним випуском цілих країн. Однак тепер Маск тепер має такий рівень фінансової потужності як окрема особа, що не може не захоплювати.

Отже, що Ілон Маск може зробити на трильйон?

Роздати кожній американській сім'ї по 7 800 доларів

Якщо перерахувати цю суму на прямі виплати в людському масштабі і поділити між американськими сім'ями, то кожній би дісталася чимала частина у розмірі 7 800 доларів. Саме про таку суму виплати йдеться, якщо згадати, що у США нараховується близько 128 мільйонів сімей.

У середньостатистичній американській сім'ї 2,6 особи. Це означає, що кожному з її представників дісталося б близько 3 000 на особу.

Купити 2 мільйони будинків у США

Якщо взяти до прикладу нерухомість у місті Чикаго, де вартість об'єкта оцінюється у сотні мільярдів, то теоретично Маск міг би придбати оселю у кожному великому місті США. При цьому у нього все ще б залишилися сотні мільярдів у запасі.

Загалом на 1 трильйон доларів бізнесмен міг би придбати 2 мільйони будинків в Америці.

Купити усі до єдиної команди НФЛ і цілі корпорації

Маючи трильйон, Ілон Маск міг би купити абсолюнто всі команди Національної футбольної ліги США. Тобто, теоретично, бізнесмен міг би володіти всіма 32 командами.

Якщо говорити про мегакорпорації, то чимало компаній із переліку Fortune 500 зараз коштують менше трильйона доларів. Проте активи Ілона Маска можуть дозволити "одним махом" купити Walmart або навіть комбінацію найбільших американських компаній, таких як JPMorgan та Costco.

Нагадаємо, раніше видання Space розповідало, як один мільйон ШІ-супутників Ілона Маска може спричинити хаос на орбіті.

Також раніше вдалося підрахувати, скільки річних бюджетів України складає один трильйон доларів.