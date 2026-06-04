Ілон Маск скоро стане трильйонером: скільки це річних бюджетів України

Статки засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска наблизилися до позначки в 970 мільярдів доларів. Очікуване розміщення акцій SpaceX на біржі може зробити його першим трильйонером на планеті.

Ілон Маск заробляє 3,6 мільйона доларів на годину. На свої нечувані статки він може купити мільйони будинків, тисячі літаків, усі команди НФЛ і НБА і навіть утримувати цілі країни по кілька років, пише Wall Street Journal.

Наразі статки Ілона Маска становлять приблизно 970 мільярдів доларів, здебільшого в акціях. Накопичення цієї суми за кар'єру в середньому становить 992 долари на секунду.

Статки Маска включають 538 мільярдів доларів за його частку в SpaceX до IPO, 167 мільярдів доларів за його частку в Tesla і ще близько 150 мільярдів доларів за опціони на акції цих компаній, які він міг реалізувати практично в будь-який час.

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Ілон Маск може купити дуже-дуже багато чого у світі Фото: SpaceX

Крім того, по 5 мільярдів доларів припадає на The Boring Company, компанію з буріння тунелів, і Neuralink, компанію з імплантації в мозок, яку він заснував, а також 104 мільярди доларів у нерухомості, літаках та інших інвестиціях і активах.

Решта мільярдерів залишилися далеко позаду: статки Джеффа Безоса становлять 276 мільярдів доларів, Марка Цукерберга — 219 мільярдів. Між ними влаштувався Ларрі Еллісон, співзасновник компанії Oracle з 243 мільярдами доларів.

Маску 54 роки, і він став співзасновником першої зі своїх численних американських компаній, орієнтованих на технології та інженерію, 1995 року, 31 рік тому. Щоб накопичити 970 мільярдів доларів за цей час, він заробляв:

59 492 долари на хвилину;

3,6 мільйона доларів на годину;

85,7 мільйона доларів на день;

602 мільйони доларів на тиждень;

2,6 мільярда доларів на місяць;

31,3 мільярда доларів на рік.

Американській сім'ї, яка заробляє середній дохід у США (83 730 доларів у 2024 році), довелося б працювати понад 11 мільйонів років, щоб накопичити такі статки.

Безумовно, успіх Tesla і SpaceX також приніс мільярди доларів інвесторам, які зробили ставку на Маска, і зробив мільйонерами співробітників, які отримали акції цих компаній.

Маск, звісно, відомий тим, що спить на заводських підлогах і рідко бере відпустку. Після купівлі Twitter, за його словами, його робочий тиждень зріс із приблизно 80 годин до цього до більш ніж 120 годин на тиждень. Але тепер він може купити мільйони будинків.

Трильйонер Ілон Маск — що він може купити на свої гроші

Велика частина статків Маска пов'язана з його компаніями. У 2020 році він, як відомо, заявив, що "не володітиме жодним будинком", і продав кілька об'єктів нерухомості в Каліфорнії, щоб пізніше купити будинки в Техасі.

Маск може брати мільярди під заставу своїх активів у SpaceX і Tesla, але більша частина його статків перебуває на папері — а не на готівці, яку він може легко витратити. Але тим не менш, за 970 мільярдів доларів він може купити:

2,4 мільйона будинків в Америці;

усі 32 команди НФЛ плюс усі команди НБА, після чого у нього залишилося б понад 500 мільярдів доларів;

авіапарк із понад 10 000 приватних літаків Gulfstream G700 і оплачувати п'ятирічні експлуатаційні витрати, включно з паливом, для всіх них;

компанії, в яких працює понад 4 мільйони людей — FedEx, Home Depot, UPS, Target, Starbucks і Campbell's.

970 мільярдів доларів — це більше, ніж річний обсяг виробництва більшості країн. Статки Маска перевищують річний економічний обсяг більш ніж 125 країн, включно з Норвегією, Таїландом, Аргентиною та Південною Африкою. Статки Ілона Маска сьогодні становлять близько 3% валового внутрішнього продукту США. На цій підставі він легко перевершує Джона Д. Рокфеллера, найбагатшого американця, який жив до Маска.

Сто років тому Рокфеллер скористався хвилею індустріалізації, перетворивши Standard Oil на гіганта, який впливав на залізниці та трубопроводи. Монополію в кінцевому підсумку ліквідував федеральний уряд. До 1937 року статки Рокфеллера становили близько 1,4 мільярда доларів — приблизно 1,5% ВВП США на той момент.

Що стосується України, якщо взяти державний бюджет на 2026 рік (або нещодавні воєнні роки, оскільки вони є рекордними для нашої країни через міжнародну допомогу та витрати на оборону), то ця сума сягає приблизно 90-95 мільярдів доларів на рік.

Якби Маск вирішив розщедритися, то зміг би забезпечувати Україну в стані війни 10,5 років. А в мирний час його статків вистачило б на 17 років повного забезпечення потреб нашої держави.

Нагадаємо, раніше Каліфорнійський суд присяжних відхилив резонансний позов мільярдера Ілона Маска проти OpenAI та її керівника Сема Альтмана, визнавши, що підприємець занадто пізно звернувся до суду зі своїми претензіями. Маск стверджував, що OpenAI відійшла від початкової некомерційної місії.

Раніше Ілон Маск супроводжував президента США під час його візиту до Китаю. Із собою він узяв свого улюбленого сина Х.