Илон Маск скоро станет триллионером: сколько это годовых бюджетов Украины

Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска приблизилось к отметке в 970 миллиардов долларов. Ожидаемое размещение акций SpaceX на бирже может сделать его первым триллионером на планете.

Илон Маск зарабатывает 3,6 миллиона долларов в час. На свое баснословное состояние он может купить Миллионы домов, тысячи самолетов, все команды НФЛ и НБА и даже содержать целые страны по несколько лет, пишет Wall Street Journal.

Сейчас состояние Илона Маска составляет примерно 970 миллиардов долларов, в основном в акциях. Накопление этой суммы за карьеру в среднем составляет 992 доллара в секунду.

Состояние Маска включает 538 миллиардов долларов за его долю в SpaceX до IPO, 167 миллиардов долларов за его долю в Tesla и еще около 150 миллиардов долларов за опционы на акции этих компаний, которые он мог реализовать практически в любое время.

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Илон Маск может купить очень-очень многое в мире Фото: SpaceX

Кроме того, по 5 миллиардов долларов приходится на The Boring Company, компанию по бурению туннелей, и Neuralink, компанию по имплантации в мозг, которую он основал, а также 104 миллиарда долларов в недвижимости, самолетах и ​​других инвестициях и активах.

Остальные миллиардеры остались далеко позади: состояние Джеффа Безоса составляет 276 миллиарда долларов, Марка Цукерберга – 219 миллиардов. Между ними устроился Ларри Эллисон, сооснователь компании Oracle с 243 миллиардами долларов.

Маску 54 года, и он стал соучредителем первой из своих многочисленных американских компаний, ориентированных на технологии и инженерию, в 1995 году, 31 год назад. Чтобы накопить 970 миллиардов долларов за это время, он зарабатывал:

59 492 доллара в минуту;

3,6 миллиона долларов в час;

85,7 миллиона долларов в день;

602 миллиона долларов в неделю;

2,6 миллиарда долларов в месяц;

31,3 миллиарда долларов в год.

Американской семье, зарабатывающей средний доход в США (83 730 долларов в 2024 году), пришлось бы работать более 11 миллионов лет, чтобы накопить такое состояние.

Безусловно, успех Tesla и SpaceX также принес миллиарды долларов инвесторам, которые сделали ставку на Маска, и сделал миллионерами сотрудников, получивших акции этих компаний.

Маск, конечно, известен тем, что спит на заводских полах и редко берет отпуск. После покупки Twitter, по его словам, его рабочая неделя выросла с примерно 80 часов до этого до более чем 120 часов в неделю. Но теперь он может купить миллионы домов.

Триллионер Илон Маск – что он может купить на свои деньги

Большая часть состояния Маска связана с его компаниями. В 2020 году он, как известно, заявил, что "не будет владеть ни одним домом", и продал несколько объектов недвижимости в Калифорнии, чтобы позже купить дома в Техасе.

Маск может брать миллиарды под залог своих активов в SpaceX и Tesla, но большая часть его состояния находится на бумаге — а не на наличных деньгах, которые он может легко потратить. Но тем не менее, за 970 миллиардов долларов он может купить:

2,4 миллиона домов в Америке;

все 32 команды НФЛ плюс все команды НБА, после чего у него осталось бы более 500 миллиардов долларов;

авиапарк из более чем 10 000 частных самолетов Gulfstream G700 и оплачивать пятилетние эксплуатационные расходы, включая топливо, для всех них;

компании, в которых работает более 4 миллионов человек — FedEx, Home Depot, UPS, Target, Starbucks и Campbell’s.

970 миллиардов долларов — это больше, чем годовой объем производства большинства стран. Состояние Маска превышает годовой экономический объем более чем 125 стран, включая Норвегию, Таиланд, Аргентину и Южную Африку. Состояние Илона Маска сегодня составляет около 3% валового внутреннего продукта США. На этом основании он легко превосходит Джона Д. Рокфеллера, самого богатого американца, жившего до Маска.

Сто лет назад Рокфеллер воспользовался волной индустриализации, превратив Standard Oil в гиганта, оказывающего влияние на железные дороги и трубопроводы. Монополия в конечном итоге была ликвидирована федеральным правительством. К 1937 году состояние Рокфеллера составляло около 1,4 миллиарда долларов — примерно 1,5% ВВП США на тот момент.

Что касается Украины, если взять государственный бюджет на 2026 год (или недавние военные годы, поскольку они являются рекордными для нашей страны из-за международной помощи и расходов на оборону), то эта сумма достигает примерно 90-95 миллиардов долларов в год.

Если бы Маск решил раскошелится, то смог бы обеспечивать Украину в состоянии войны 10,5 лет. А в мирное время его состояния хватило бы на 17 лет полного обеспечения потребностей нашего государства.

Напомним, ранее Калифорнийский суд присяжных отклонил резонансный иск миллиардера Илона Маска против OpenAI и ее руководителя Сэма Альтмана, признав, что предприниматель слишком поздно обратился в суд со своими претензиями. Маск утверждал, что OpenAI отошла от первоначальной некоммерческой миссии.

Ранее Илон Маск сопровождал президента США во время его визита в Китай. С собой он взял своего любимого сына Х.