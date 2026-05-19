Илон Маск проиграл суд против OpenAI Сэма Альтмана, — BBC

Калифорнийский суд присяжных отклонил резонансный иск миллиардера Илона Маска против OpenAI и ее руководителя Сэма Альтмана, признав, что предприниматель слишком поздно обратился в суд со своими претензиями. Маск утверждал, что OpenAI отошла от первоначальной некоммерческой миссии.

Маск проиграл судебное дело по OpenAI — в единогласном вердикте присяжные согласились, что Маск слишком долго ждал с подачей иска, что фактически привело к утрате силы всех его претензий, сообщили BBC News.

Маск обвинил Альтмана в нарушении некоммерческого контракта после того, как Маск пожертвовал 38 миллионов долларов в начале истории OpenAI. Маск утверждал, что Альтман обманул его, приняв его деньги, а затем отказавшись от первоначальной некоммерческой миссии OpenAI по разработке технологии искусственного интеллекта (ИИ) на благо человечества.

В понедельник присяжные потратили всего около двух часов на обсуждение дела, но они потратили три недели на просмотр внутренней переписки и заслушивание показаний Маска, Альтмана и других руководителей технологической отрасли, таких как генеральный директор Microsoft Сатья Наделла. Маск обвинил Microsoft в содействии и подстрекательстве OpenAI к его якобы ненадлежащему переходу в более прибыльную компанию.

Другие претензии Маска против Microsoft были отклонены с юридической точки зрения, учитывая выводы присяжных по двум претензиям против OpenAI. Представитель Microsoft заявил, что остается преданной своему сотрудничеству с OpenAI. Решение присяжных дополняет ряд недавних убытков Маска в суде.

В течение нескольких часов после вынесения приговора Маск раскритиковал решение против него по делу OpenAI, написав на X, что оно создало "бесплатную лицензию на грабеж благотворительных организаций, если вы можете скрывать грабежи в течение нескольких лет!".

Он также обвинил судью, который рассматривал дело, в том, что он "ужасный активист", который использует присяжных "как фиговый листок". С тех пор этот пост был удален. В другой заметке для X Маск пообещал подать апелляцию, утверждая, что присяжные не вынесли решение "по существу дела" и что решение было основано на "календарной технической детали".

Поскольку присяжные установили, что срок исковой давности, установленный срок, в течение которого необходимо выдвинуть юридические обвинения для их рассмотрения, для исков Маска истек, присяжные не были обязаны рассматривать его исковые требования по существу.

В первый день судебного процесса один из его адвокатов спросил Маска, в чем заключается суть судебного иска.

"На самом деле все очень просто. Нельзя воровать благотворительную организацию... Если можно грабить благотворительную организацию, то весь фундамент благотворительности будет разрушен", — ответил Маск.

Альтман во время собственных показаний заявил присяжным, что Маск не только поддерживал идею превращения OpenAI в коммерческий бизнес, но и боролся за контроль над ним в долгосрочной перспективе. Пара основала OpenAI в 2015 году, но Маск ушел в 2018 году после того, как его соучредители отказали ему в контроле. Этот иск был в определенной степени кульминацией вражды между Маском и Альтманом, накопившейся с тех пор.

Когда Альтман стал одним из самых известных и богатых имен в технологической отрасли после взрывного успеха ChatGPT, Маск начал критиковать Альтмана и OpenAI. В 2024 году компания почувствовала себя обязанной из-за онлайн-претензий Маска опубликовать длинное сообщение в блоге, предлагая общественности свою хронологию событий, пытаясь опровергнуть заявления Маска.

В понедельник Сэм Сингер, представитель OpenAI, заявил у здания суда Окленда, что вердикт является "огромной победой". Возле зала суда Марк Тоберофф, адвокат Маска, сказал: "Эта война не закончена, и я бы подытожил ее одним словом: апелляция".

