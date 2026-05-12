OpenAI создала Daybreak для защиты от киберугроз: реакция на ИИ Claude Mythos

Компания OpenAI запустила Daybreak, инициативу в области кибербезопасности, которая явно является конкурентом проекта Glasswing от Anthropic.

OpenAI представила свою инициативу в области кибербезопасности – Daybreak. Ранее в в этом году подобную инициативу представила компания Anthropic – проект Glasswing. Напомним, что Glasswing использует еще не выпущенную модель ИИ от Anthropic, Claude Mythos Preview, для обеспечения киберзащиты своих клиентов. Daybreak использует различные модели ИИ, включая специализированный ИИ-агент Codex Security, пишет Engadget.

Проект Glasswing — это инициатива в области кибербезопасности, созданная компанией Anthropic в апреле этого года. Проект направлен на поиск и устранение уязвимостей в критически важном программном обеспечении с помощью модели ИИ Claude Mythos Preview, которая недоступна для общего пользования. Поводом для создания проекта Glasswing стали возможности новой модели ИИ в обнаружении и использовании уязвимостей в программном обеспечении на уровне, недостижимом для большинства специалистов по кибербезопасности. Пока что результаты многообещающие: компания Mozilla сообщила, что Claude Mythos Preview помог ей найти и устранить 271 уязвимость в последней версии браузера Firefox.

Теперь компания OpenAI представила свою инициативу в области кибербезопасности под названием Daybreak. Этот проект основан на предпосылке, что киберзащита должна быть изначально заложена в программное обеспечение, а не ограничиваться только поиском и устранением уязвимостей.

Цель проекта Daybreak состоит в том, чтобы расставить приоритеты в решении наиболее важных проблем и сократить время анализа с нескольких часов до нескольких минут, генерировать и тестировать патчи и отправлять результаты с готовыми к аудиту доказательствами клиентам. OpenAI использовала свой ИИ-агент Codex Security для сканирования кодовой базы, чтобы подтвердить наиболее рискованные уязвимости и исправить их.

Codex Security сосредоточен на выявлении и исправлении угроз кибербезопасности. В компании OpenAI ранее заявляли, что ИИ-агент способен работать с большими объемами данных и генерировать корректные патчи.

Проект Daybreak будет использовать GPT-5.5 для общих целей и GPT-5.5 с Trusted Access for Cyber ​​для большинства задач обеспечения безопасности, включая проверку безопасного кода, анализ уязвимостей, анализ вредоносного ПО и разработку средств обнаружения, и проверку патчей.

Также будет использоваться GPT-5.5-Cyber ​​для предварительного доступа к специализированным задачам, включая авторизованное тестирование на проникновение и контролируемую проверку. Компания OpenAI уже сотрудничает с несколькими партнерами в рамках инициативы Daybreak, включая Cloudflare, Cisco, CloudStrike, Palo Alto Networks, Oracle и Akamai.

