Скрытый трюк Instagram: YouTube тестирует новую функцию для просмотра видео

За последние несколько лет YouTube принял ряд спорных решений, вызвавших недовольство пользователей. Одним из них стало внедрение коротких видеороликов. Теперь же стало известно, что в YouTube начал тестировать новую функцию в стиле Instagram для просмотра Shorts без отвлекающих факторов, пишет Android Police.

При воспроизведении видеороликов Shorts на YouTube вы можете увидеть множество кнопок действий, таких как "лайк", "дизлайк", "комментарии", "поделиться" и другие. Они отображаются в правой части экрана. Внизу экрана также отображается имя пользователя и подпись, использованная автором. И все это занимает слишком много места на экране и мешает просмотру.

Пользователи социальных сетей давно поднимают эту проблему. Как заметил исследователь приложений Раду Онческу, YouTube тестирует новую опцию под названием "Очистить экран" в меню просмотра Shorts. Онческу не уточнил, что именно может делать эта функция, но диагональная стрелка в описании функции "Очистить экран" явно указывает на возможность переключения в полноэкранный режим.

Эта функция уже доступна в Instagram и TikTok. В Instagram Reels одна из опций управления — "Просмотреть в полноэкранном режиме", нажатие на которую удаляет все кнопки действий с экрана. Ожидается, что новая опция в YouTube будет работать аналогично и устранит отвлекающие факторы, на которые пользователи давно жалуются.

Однако неясно, появится ли в YouTube Shorts жест для активации функции "Очистить экран". Instagram добавил жест для перехода в полноэкранный режим при просмотре Reels, но по какой-то причине удалил эту функцию после обновления.

Функция "Очистить экран" в YouTube Shorts, похоже, находится на завершающей стадии разработки и еще не запущена для широкой публики. Поэтому, если вы пока не видите эту опцию, это совершенно нормально. Но неясно, когда YouTube планирует запустить новую функцию.

