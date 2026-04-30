Популярная функция YouTube стала бесплатной: можно смотреть видео в окне, но есть нюанс (фото)

YouTube открыл доступ к удобной функций для всех пользователей. Речь идет о режиме «картинка в картинке» (Picture-in-Picture, или PiP), который позволяет сворачивать видео в мини-окно и параллельно пользоваться другими приложениями.

Глобальное развертывание опции уже началось для устройств на базе iOS и Android, о чем компания сообщила в своем блоге, пишет PhoneArena.

Что такое PiP и как его получить

Режим "картинка в картинке" сжимает воспроизводимое видео до небольшого окна, размер которого можно менять. Это позволяет не прерывать просмотр контента при выходе из приложения YouTube, обеспечивая удобную многозадачность на смартфоне.

До недавнего времени эта возможность была эксклюзивом для Premium-подписчиков по всему миру, а в бесплатной версии работала только на территории США. Теперь доступ открыт глобально. Чтобы функция заработала, необходимо обновить приложение YouTube до последней версии. При этом окончательное появление этого изменениях на гаджетах по всему миру займет "ближайшие месяцы".

Доступность функции Картинка-в-картинке для разных типов контента и подписок Фото: Google

Ограничения бесплатного просмотра

Главный нюанс бесплатного режима кроется в типе поддерживаемого контента. За пределами США пользователи без подписки YouTube Premium (а также владельцы базовой подписки Premium Lite) по-прежнему не смогут смотреть музыкальные ролики в режиме PiP. Эта опция остается доступной только для полноценного тарифа Premium.

Кроме того, нововведение ориентировано в первую очередь на длинные форматы видеороликов (хронометражем более 10 минут). Пользователи могут столкнуться с тем, что для коротких клипов функция "картинка в картинке" окажется недоступной без Premium-статуса.

