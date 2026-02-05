Premium не нужен: как смотреть YouTube фоном бесплатно, 3 простых способа (фото)

Google продолжает мешать бесплатным пользователям слушать YouTube-ролики в фоне. Недавно такую лазейку убрали из популярных браузеров. Но остались и другие способы включить эту функцию без подписки.

Проверенные методы прослушивания YouTube с заблокированным экраном приводит Фокус.

Трюк с сайтом YouTube

Для этого понадобится стандартный браузер на Android (например, Chrome).

Откройте сайт youtube.com в мобильном обозревателе. В меню опций для страницы выберите пункт "Версия для ПК". Интерфейс изменится на компьютерный. Запустите нужное видео и сверните браузер. Воспроизведение остановится. Откройте панель уведомлений ("шторку") и нажмите кнопку Play в мини-плеере. Звук продолжится, даже если заблокировать экран смартфона.

Прослушивание YouTube фоном в браузере и мессенджере Telegram Фото: Скриншот

Telegram-боты

Метод удобен для пользователей популярного мессенджера. В Telegram существует множество ботов-загрузчиков, таких как YouTube Audio Download. Достаточно отправить боту ссылку на видео, и в ответ он пришлет MP3-файл.

Плюс в том, что файл можно слушать в фоне, и он сохраняется в кэше, оставаясь доступным офлайн. Единственный нюанс — боты периодически блокируются и могут присылают рекламу.

NewPipe: удобный альтернативный клиент YouTube Фото: Скриншот

Сторонние клиенты

Для максимального удобства и множества функций существуют альтернативные приложения-моды для Android, которые не только включают фоновый режим, но и убирают рекламу. Есть, к примеру, NewPipe — весит немного, отлично работает на старых смартфонах. Есть фоновое воспроизведение, скачивание, реклама отсутствует. Но в нем нельзя зайти в Google-аккаунт.

Если нужно что-то максимально похожее на привычный YouTube, существует YouTube ReVanced — модификация официального клиента с вырезанной рекламой, встроенным пропуском интеграций (SponsorBlock) и другими фишками. Скачивать подобные программы стоит только с известных форумов от проверенных авторов.

Ранее сообщалось, что популярная функция YouTube больше не будет бесплатной. Фоновое воспроизведение видео на YouTube через сторонние браузеры больше не работает для многих пользователей.