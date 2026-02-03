Лазейка закрыта: популярная функция YouTube больше не будет бесплатной

Фоновое воспроизведение видео на YouTube через сторонние браузеры больше не работает для многих пользователей.

Подписка на YouTube Premium позволяет воспроизводить видео в фоновом режиме на мобильных устройствах, однако до недавнего времени многие пользователи получали эту функцию бесплатно, используя обходной путь. Однако теперь эта возможность закрыта, сообщает Android Central.

Как объясняют в издании, до сих пор владельцы смартфонов Android обычно использовали сторонние браузеры, такие как Samsung Internet, Brave или Vivaldi, чтобы открыть мобильный веб-сайт YouTube и получить доступ к фоновому воспроизведению оттуда.

Важно

Первые сообщения о том, что этот метод больше не работает, появились на портале PiunikaWeb. Пользователи заметили, что фоновое воспроизведение перестало работать для тех, кто не имеет подписки Premium.

Позже компания Google подтвердила в комментарии Android Authority, что выпустила обновление YouTube, благодаря которому пользователи без Premium подписки больше не могут получить доступ к фоновому воспроизведению через мобильные веб-браузеры.

Напомним, YouTube, вероятно, рассматривает возможность платного доступа к контролю скорости воспроизведения видео, о чем свидетельствует сообщение одного из пользователей.

Фокус также сообщал, что Youtube усиливает контроль за своими платными подписками, в частности за Premium Family.