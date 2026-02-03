Лазівку закрито: популярна функція YouTube більше не буде безкоштовною

Фонове відтворення відео на YouTube через сторонні браузери більше не працює для багатьох користувачів.

Підписка на YouTube Premium дає змогу відтворювати відео у фоновому режимі на мобільних пристроях, проте донедавна багато користувачів отримували цю функцію безкоштовно, використовуючи обхідний шлях. Однак тепер цю можливість закрито, повідомляє Android Central.

Як пояснюють у виданні, досі власники смартфонів Android зазвичай використовували сторонні браузери, як-от Samsung Internet, Brave або Vivaldi, щоб відкрити мобільний вебсайт YouTube і отримати доступ до фонового відтворення звідти.

Важливо

Перші повідомлення про те, що цей метод більше не працює, з'явилися на порталі PiunikaWeb. Користувачі помітили, що фонове відтворення перестало працювати для тих, хто не має підписки Premium.

Пізніше компанія Google підтвердила в коментарі Android Authority, що випустила оновлення YouTube, завдяки якому користувачі без Premium підписки більше не можуть отримати доступ до фонового відтворення через мобільні веб-браузери.

Нагадаємо, YouTube, ймовірно, розглядає можливість платного доступу до контролю швидкості відтворення відео, про що свідчить повідомлення одного з користувачів.

Фокус також повідомляв, що Youtube посилює контроль за своїми платними підписками, зокрема за Premium Family.