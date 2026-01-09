Без реклами і безкоштовно: знайдено доступну альтернативу застосунку YouTube, як працює

Багатьом не подобається реклама в додатку YouTube, якої стає дедалі більше, а Morphe дає змогу дивитися відео без неї.

Morphe вносить зміни і модифікації в офіційний APK-файл YouTube, щоб увімкнути функції, які потребують або YouTube Premium, або розширення для браузера. Видання Android Authority розповіло про його переваги.

Після встановлення багато нових функцій з'являються в налаштуваннях YouTube, якщо відкрити меню "Morphe". Функція SponsorBlock дає змогу пропускати інтегровану рекламу в роликах сегментів у відео, що багатьом може прийтись до душі. Можна також відключити виведення Shorts на головній сторінці або в результатах пошуку, замінити мініатюри і багато іншого.

Morphe досить простий у використанні і пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Після завантаження з сайту проєкту він запропонує вибрати, у який застосунок потрібно внести зміни YouTube або YouTube Music.

Потім вас попросять вибрати оригінальний APK-файл YouTube. Після вибору відповідного APK-файлу YouTube, Morphe відредагує додаток і запропонує встановити модифікований APK-файл. Після першого запуску зміненого застосунку з'явиться пропозиція встановити microG — альтернативу Google Play.

Варто також зазначити, що модифікований додаток YouTube працює паралельно зі стандартним додатком і має власну унікальну іконку. За бажання його можна навіть перейменувати, щоб не переплутати.

Після відкриття додатка і входу в обліковий запис Google через microG ви побачите, що він практично ідентичний стандартному застосунку YouTube. Однак найбільша відмінність полягає у відсутності вкладки "Короткі відео" і значка "плюс" у модифікованому застосунку.

Водночас, замість дзвіночка сповіщень угорі, у модифікованому застосунку є вкладка "Сповіщення". Згаданий вище розділ Morphe також доступний у меню налаштувань, надаючи безліч можливостей для персоналізації перегляду.

