Досить користуватися Google Картами: названо топ 5 альтернатив для навігації, яка краще

Додаток для навігації Google Maps користується великою популярністю, але він не ідеальний, до того ж збирає багато персональних даних.

Журналіст Джек Мітчелл протестував п'ять альтернативних додатків: Sygic, Magic Earth, OsmAnd, HERE WeGo і Waze. Він поділився результатами дослідження у статті для видання Make use Of.

Автор використовував додатки для різних цілей, від навігації своїм містом до поїздок за кордон і подорожей на мотоциклі бездоріжжям. Одні його приємно здивували, інші — розчарували, але найбільше сподобалося Magic Earth.

Чарівна Земля

Додаток створено компанією Magic Lane International BV на основі даних OpenStreetMap і пропонує покрокову навігацію, повні офлайн-мапи, сповіщення про перевищення швидкості і навіть функцію відеореєстратора, не показуючи натомість рекламу. На Android Magic Earth доступно повністю безкоштовно, а для використання на iOS потрібна підписка.

Головна перевага програми — конфіденційність. Для його використання не потрібен обліковий запис, і він не відстежує дії користувача у фоновому режимі.

При цьому функціональність Magic Earth залишається на висоті. Навігація надійна, маршрути перебудовуються швидко, а інтерфейс досить простий для регулярного використання.

Додаток Magic Earth іноді здається трохи недопрацьованим, і він не зрівняється з Google Maps за даними про дорожній рух, особливо в жвавих районах міст, проте загалом добре підходить для навігації.

Sygic

Найбільш "преміальна" альтернатива Google Maps, але найкращі функції доступні тільки за платною підпискою. Інтерфейс добре організований, карти виглядають фантастично, і додаток наповнений корисними інструментами. Безкоштовна версія працює непогано, але часто більше схожа на пробник.

Додаток дуже корисний для тих, хто часто подорожує, завдяки таким функціям, як попередження про обмеження швидкості, підказки щодо смуг руху та реалістична візуалізація карт, яка допомагає, не відволікаючи. Дані про ситуацію на дорогах у реальному часі та деякі інші функції доступні тільки за додаткову плату — це явний недолік порівняно з Google Maps.

OsmAnd

Потужний додаток, з акцентом на навігацію в офлайн-режимі. Користувач може завантажувати карти цілих регіонів, налаштовувати їх і планувати маршрути з високою деталізацією. Чудовий додаток для туристів, велосипедистів і всіх, хто любить налаштовувати процес під свої потреби

Однак для повсякденної їзди OsmAnd не такий вже й зручний. Інтерфейс перевантажений, меню заховані всередині інших меню, а виконання простих завдань іноді займає багато часу. Додаток набагато менш зручний, ніж Google Maps.

HERE WeGo

Пропонує надійну навігацію, офлайн-карти і точні вказівки для поїздок громадським транспортом. При цьому можливості побудови маршруту обмежені, інтерфейс здається застарілим, не вистачає інформації, яку звично отримувати від Google Maps.

Waze

Відмінна альтернатива для навігації за кермом автомобілів, оскільки надає цінну інформацію про дорожню ситуацію в режимі реального часу. Користувачі можуть публікувати сповіщення, оперативно попереджаючи про аварії, затори та перекриті дороги. Він часто знаходить швидші маршрути, ніж конкуренти.

Багатьом може не сподобатися яскравий, мультяшний інтерфейс, який часом відволікає. Навігація в офлайн-режимі обмежена, а розробник належить Google, що викликає питання про конфіденційність.

Раніше писали про приховану функцію Google Карт, яка сильно спрощує навігацію. Мало хто знає, що змінювати масштаб можна не двома, а всього одним пальцем.