Прихована функція Google Карт змінить роботу програми назавжди: чим вона корисна

У додатку Google Maps є прихована функція масштабування, яка значно спрощує пошук локацій.

Вона дозволяє змінювати наближати або віддаляти карту одним пальцем, використовуючи спеціальний жест. Нещодавно оглядач порталу Android Police Рахула Насвара виявив цю функцію і поділився, як її використовувати.

Google Maps дає змогу змінювати масштаб карти жестами, але більшість людей роблять це двома пальцями (великим і вказівним), що доволі ризиковано за кермом, оскільки потрібно використовувати дві руки, інакше телефон може впасти. Наприклад, OnePlus 7 Pro має вигнутий дисплей, який легко вислизає з долоні.

Замість цього можна двічі торкнутися екрана одним пальцем, а потім, не відриваючи, провести вгору для зменшення або вниз для збільшення масштабу. За словами автора, цей спосіб набагато зручніший у повсякденному житті, хоча знадобився деякий час, щоб звикнути.

Можливість збільшувати або зменшувати масштаб одним пальцем — це лише один із прикладів можливостей додатка, про які багато хто навіть не здогадується. Раніше розкрили 5 прихованих функцій Google Maps. Наприклад, можна розділити екран для відображення двох режимів одночасно або користуватися картами без інтернету.

Нещодавно додаток Google Maps отримав оновлення, а разом із ним — функції штучного інтелекту Gemini. Тепер Gemini краще відображає інформацію, отриману з Google Maps.