Скрытая функция Google Карт изменит работу приложения навсегда: чем она полезна

В приложении Google Maps есть скрытая функция масштабирования, которая значительно упрощает поиск локаций.

Она позволяет менять приближать или отдалять карту одним пальцем, используя специальный жест. Недавно обозреватель портала Android Police Рахула Насвара обнаружил эту функцию и поделился, как ее использовать.

Google Maps позволяет менять масштаб карты жестами, но большинство людей делают это двумя пальцами (большим и указательным), что довольно рискованно за рулем, так как нужно использовать две руки, иначе телефон может упасть. Например, OnePlus 7 Pro имеет изогнутый дисплей, легко выскальзывающий из ладони.

Вместо этого можно дважды коснуться экрана одним пальцам, а затем, не отрывая, провести вверх для уменьшения или вниз для увеличения масштаба. По словам автора, этот способ гораздо удобнее в повседневной жизни, хотя потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть.

Возможность увеличивать или уменьшать масштаб одним пальцем — это лишь один из примеров возможностей приложения, о которых многие даже не догадываются. Ранее раскрыли 5 скрытых функций Google Maps. Например, можно разделить экран для отображения двух режимов одновременно или пользоваться картами без интернета.

Недавно приложение Google Maps получило обновление, а вместе с ним — функции искусственного интеллекта Gemini. Теперь Gemini лучше отображает информацию, полученную из Google Maps.