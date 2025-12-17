Навигация не будет прежней: 5 скрытых функций Google Карт, которые вы даже не пробовали

Многие люди каждый день используют приложение Google Maps для навигации, не зная о 5 хитростях, который значительно упрощают жизнь.

Можно разделить экран с помощью Street View, находить локации без интернета, использовать дополненную реальность и даже добавлять новые дороги — все это превращает Google Maps из GPS-навигатора в "умного помощника". Подробнее об этих функциях написал портал Talk Android.

1. Разделение экрана с помощью Street View

Google Maps позволяет открывать Street View ("Просмотр улиц") рядом с обычной картой. Для этого нужно перетащить маленький желтый значок в виде человечка на улицу и нажать на кнопку разделенного экрана.

Это позволить одновременно видеть и карту, и изображение реального мира, что помогает лучше ориентироваться на местности: заметить достопримечательности или кафе на углу, еще до того, как вы туда доберетесь.

Просмотр улиц в Google Maps доступен и с разделением экрана Фото: Google

2. Навигация без интернета

Приложение Google Maps работает в автономном режиме, но только если подготовиться заранее. Перед поездкой в ​​место с нестабильным сигналом, например, в село, нужно загрузить карту нужного района на устройство.

Для этого нажмите на значок своего профиля, затем на "Автономные карты" и "Выберите свою карту". Приложение сохранит фрагмент карты в памяти телефона и откроет его даже без подключения к интернету.

Функция также полезна за границей, чтобы не тратить мобильный трафик. Возможность скачивать карты доступна с 2015 года, но многие путешественники до сих пор о ней не знают.

3. AR-указатели с режимом Live View

Эта функция кажется научно-фантастической. Режим Live View использует камеру смартфона и дополненную реальность (AR), чтобы показывать большие стрелки и названия улиц, наложенные на реальный мир прямо во время ходьбы. Если стрелки исчезают, то камера смотрит в правильном направлении.

В этом режиме Google Maps будут визуально направлять пользователя, и больше не придется гадать, по какой стороне дороги нужно идти. Это очень полезно для навигации в густонаселенных городах, где улицы расположены под странными углами, например, в Токио.

Демонстрация дополненной реальности Live View в Google Maps

4. Добавление недостающих дорог

Карты Google до сих пор неидеальны, поскольку сотрудники компании пропускают некоторые места, особенно в сельской местности или в недавно застроенных районах. Если дорога фактически есть, но отсутствует на карте, то ее можно нарисовать самостоятельно.

Для этого нужно открыть Google Maps на компьютере, перейти в раздел "Редактировать карту", выбрать "Отсутствующая дорога" и дорисовать маршрут. Он не появится мгновенно, поскольку Google проверяет каждый запрос, но совместными усилиями пользователи могут значительно повысить точность карт.

5. Темный режим

В Google Maps есть темный режим, который кардинально не меняет работу приложения, но гораздо меньше напрягает и утомляет глаза, особенно во время ночных поездок. Для удобства можно настроить автоматическое переключение в темный режим в зависимости от настроек системы или включить его вручную в параметрах отображения приложения. Такая простая настройка даже немного экономит заряд батареи на OLED-экранах.

Ранее писали, что Google Maps будет работать иначе после нового обновления. Система искусственного интеллекта Gemini, научилась лучше отображать информацию о картах и маршрутах.