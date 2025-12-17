Навігація не буде колишньою: 5 прихованих функцій Google Карт, які ви навіть не пробували

Багато людей щодня використовують додаток Google Maps для навігації, не знаючи про 5 хитрощів, які значно спрощують життя.

Можна розділити екран за допомогою Street View, знаходити локації без інтернету, використовувати доповнену реальність і навіть додавати нові дороги — усе це перетворює Google Карти з GPS-навігатора на "розумного помічника". Детальніше про ці функції написав портал Talk Android.

1. Поділ екрана за допомогою Street View

Google Maps дає змогу відкривати Street View ("Перегляд вулиць") поруч зі звичайною картою. Для цього потрібно перетягнути маленький жовтий значок у вигляді чоловічка на вулицю і натиснути на кнопку розділеного екрана.

Це дасть змогу одночасно бачити і карту, і зображення реального світу, що допомагає краще орієнтуватися на місцевості: помітити пам'ятки або кафе на розі, ще до того, як ви туди доберетеся.

Перегляд вулиць у Google Maps доступний і з поділом екрана Фото: Google

2. Навігація без інтернету

Додаток Google Карти працює в автономному режимі, але тільки якщо підготуватися заздалегідь. Перед поїздкою в місце з нестабільним сигналом, наприклад, у село, потрібно завантажити карту потрібного району на пристрій.

Для цього натисніть на значок свого профілю, потім на "Автономні карти" і "Виберіть свою карту". Додаток збереже фрагмент карти в пам'яті телефона і відкриє його навіть без підключення до інтернету.

Функція також корисна за кордоном, щоб не витрачати мобільний трафік. Можливість завантажувати карти доступна з 2015 року, але багато мандрівників досі про неї не знають.

3. AR-покажчики з режимом Live View

Ця функція здається науково-фантастичною. Режим Live View використовує камеру смартфона і доповнену реальність (AR), щоб показувати великі стрілки і назви вулиць, накладені на реальний світ прямо під час ходьби. Якщо стрілки зникають, то камера дивиться в правильному напрямку.

У цьому режимі Google Maps будуть візуально спрямовувати користувача, і більше не доведеться гадати, яким боком дороги потрібно йти. Це дуже корисно для навігації в густонаселених містах, де вулиці розташовані під дивними кутами, наприклад, у Токіо.

Демонстрація доповненої реальності Live View у Google Maps

4. Додавання відсутніх доріг

Карти Google досі неідеальні, оскільки співробітники компанії пропускають деякі місця, особливо в сільській місцевості або в нещодавно забудованих районах. Якщо дорога фактично є, але відсутня на карті, то її можна намалювати самостійно.

Для цього потрібно відкрити Google Maps на комп'ютері, перейти в розділ "Редагувати карту", вибрати "Відсутня дорога" і домалювати маршрут. Він не з'явиться миттєво, оскільки Google перевіряє кожен запит, але спільними зусиллями користувачі можуть значно підвищити точність карт.

5. Темний режим

У Google Maps є темний режим, який кардинально не змінює роботу додатка, але набагато менше напружує і стомлює очі, особливо під час нічних поїздок. Для зручності можна налаштувати автоматичне перемикання в темний режим залежно від налаштувань системи або ввімкнути його вручну в параметрах відображення програми. Таке просте налаштування навіть трохи економить заряд батареї на OLED-екранах.

Раніше писали, що Google Maps працюватиме інакше після нового оновлення. Система штучного інтелекту Gemini, навчилася краще відображати інформацію про карти і маршрути.