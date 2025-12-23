Хватит пользоваться Google Картами: названы топ 5 альтернатив для навигации, какое лучше

Приложение для навигации Google Maps пользуется большой популярность. но оно не идеально, к тому же собирает много персональных данных.

Журналист Джек Митчелл протестировал пять альтернативных приложений: Sygic, Magic Earth, OsmAnd, HERE WeGo и Waze. Он поделился результатами исследования в статье для издания Make use Of.

Автор использовал приложения для разных целей, от навигации по своему городу до поездок за границу и путешествий на мотоцикле по бездорожью. Одни его приятно удивили, другие — разочаровали, но больше всего понравилось Magic Earth.

Magic Earth

Приложение создано компанией Magic Lane International BV на основе данных OpenStreetMap и предлагает пошаговую навигацию, полные офлайн-карты, оповещения о превышении скорости и даже функцию видеорегистратора, не показывая взамен рекламу. На Android Magic Earth доступно полностью бесплатно, а для использования на iOS требуется подписка.

Відео дня

Главное преимущество приложения — конфиденциальность. Для его использования не требуется учетная запись, и оно не отслеживает действия пользователя в фоновом режиме.

При этом функциональность Magic Earth остается на высоте. Навигация надежна, маршруты перестраиваются быстро, а интерфейс достаточно простой для регулярного использования.

Приложение Magic Earth иногда кажется немного недоработанным, и оно не сравнится с Google Maps по данным о дорожном движении, особенно в оживленных районах городов, однако в целом хорошо подходит для навигации.

Sygic

Самая "премиальная" альтернатива Google Maps, но самые лучшие функции доступны только по платной подписке. нтерфейс хорошо организован, карты выглядят фантастически, и приложение наполнено полезными инструментами. Бесплатная версия работает неплохо, но часто больше похожа на пробник.

Приложение очень полезно для тех, кто часто путешествует, благодаря таким функциям, как предупреждения об ограничении скорости, подсказки по полосам движения и реалистичная визуализация карт, которая помогает, не отвлекая. Данные о ситуации на дорогах в реальном времени и некоторые другие функции доступны только за дополнительную плату — это явный недостаток по сравнению с Google Maps.

OsmAnd

Мощное приложение, с акцентом на навигацию в офлайн-режиме. Пользователь может загружать карты целых регионов, настраивать их и планировать маршруты с высокой детализацией. Отличное приложение для туристов, велосипедистов и всех, кто любит настраивать процесс под свои нужды

Однако для повседневной езды OsmAnd не так уж удобен. Интерфейс перегружен, меню спрятаны внутри других меню, а выполнение простых задач иногда занимает много времени. Приложение гораздо менее удобно, чем Google Maps.

HERE WeGo

Предлагает надежную навигацию, офлайн-карты и точные указания для поездок общественным транспортом. При этом возможности построения маршрута ограничены, интерфейс кажется устаревшим, не хватает информации, которую привычно получать от Google Maps.

Waze

Отличная альтернатива для навигации за рулем автомобилей, поскольку предоставляет ценную информацию о дорожной ситуации в режиме реального времени. Пользователи могут публиковать оповещения, оперативно предупреждая об авариях, пробках и перекрытых дорогах. Он часто находит более быстрые маршруты, чем конкуренты.

Многим может не понравиться яркий, мультяшный и порой отвлекающий интерфейс. Навигация в офлайн-режиме ограничена, а разработчик принадлежит Google, что вызывает вопросы о конфиденциальности.

Ранее писали о скрытой функции Google Карт, которая сильно упрощает навигацию. Немногие знают, что менять масштаб можно не двумя, а всего одним пальцем.