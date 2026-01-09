Без рекламы и бесплатно: найдена доступная альтернатива приложению YouTube, как работает

Многим не нравится реклама в приложении YouTube которой становится все больше, а Morphe позволяет смотреть видео без нее.

Morphe вносит изменения и модификации в официальный APK-файл YouTube, чтобы включить функции, требующие либо YouTube Premium, либо расширения для браузера. Издание Android Authority рассказало о его преимуществах.

После установки много новых функций появляются в настройках YouTube, если открыть меню "Morphe". Функция SponsorBlock позволяет пропускать интегрированную рекламу в роликах сегментов в видео, что многим может притись по душе. Можно также отключить выведение Shorts на главной странице или в результатах поиска, заменить миниатюры и многое другое.

Morphe довольно прост в использовании и предлагает интуитивно понятный интерфейс. После загрузки с сайта проекта он предложит выбрать, в какое приложение нужно внести изменения YouTube или YouTube Music.

Затем вас попросят выбрать оригинальный APK-файл YouTube. После выбора соответствующего APK-файла YouTube, Morphe отредактирует приложение и предложит установить модифицированный APK-файл. После первого запуска измененного приложения появится предложение установить microG — альтернативу Google Play.

Стоит также отметить, что модифицированное приложение YouTube работает параллельно со стандартным приложением и имеет собственную уникальную иконку. При желании его можно даже переименовать, чтобы не перепутать.

После открытия приложения и входа в учетную запись Google через microG вы увидите, что оно практически идентично стандартному приложению YouTube. Однако самое большое отличие заключается в отсутствии вкладки "Короткие видео" и значка "плюс" в модифицированном приложении.

В то же время, вместо колокольчика уведомлений вверху, в модифицированном приложении есть вкладка "Уведомления". Упомянутый выше раздел Morphe также доступен в меню настроек, предоставляя множество возможностей для персонализации просмотра.

