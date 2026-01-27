Популярный инструмент YouTube, которым все пользовались, может стать платным: почему

Платформа YouTube может рассматривать возможность платного доступа к контролю скорости воспроизведения видео, о чем свидетельствует сообщение одного из пользователей.

YouTube Premium уже предлагает множество преимуществ, таких как отсутствие рекламы, фоновое воспроизведение, загрузка офлайн и тому подобное. Теперь YouTube, вероятно, проводит новый эксперимент, утверждает пользователь Reddit.

Автор публикации сообщил, что в рамках эксперимента YouTube разделил пользователей на две тестовые группы. Те, кто находится в группе А, все еще будут иметь бесплатный доступ к скорости воспроизведения, тогда как для группы B скорость воспроизведения будет платной.

YouTube может тестировать платную скорость воспроизведения

Пользователь отмечает, что смог заметить эксперимент, поскольку одна из его учетных записей находится в группе B, а другая — в группе A. По его мнению, если YouTube сочтет этот эксперимент успешным, то скорость воспроизведения вскоре станет доступной только для подписчиков Premium.

"Если люди откажутся обновляться и будут продолжать пользоваться YouTube без Premium-подписки, эксперимент, скорее всего, провалится, и скорость воспроизведения может остаться бесплатной", — предположил он.

Как отмечает Android Authority, скорость воспроизведения — это одна из самых популярных функций YouTube. Эта опция позволяет ускорить или замедлить скорость воспроизведения видео. Издание обратилось к Google за комментарием относительно возможного платного доступа.

Что говорят в Google

По словам представителя Google, пока непонятно, какая именно ситуация с упомянутым пользователем. В компании отметили, что пользователи бесплатной версии YouTube все еще могут получить доступ к скорости воспроизведения до 2x и регулировать скорость 0,05. Между тем пользователи Premium-подписки могут воспроизводить видео со скоростью до 4x.

Представитель добавил, что компания часто проводит эксперименты, чтобы специально выделить Premium-функции для пользователей, которые не являются подписчиками, чтобы поощрить их попробовать Premium. Он также предположил, что пользователь видит запрос на подписку на Premium, чтобы использовать скорость выше 2x.

Напомним, Youtube усиливает контроль за своими платными подписками, в частности за Premium Family.

