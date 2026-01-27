Популярний інструмент YouTube, яким всі користувались, може стати платним: чому

Платформа YouTube може розглядати можливість платного доступу до контролю швидкості відтворення відео, про що свідчить повідомлення одного з користувачів.

YouTube Premium вже пропонує безліч переваг, таких як відсутність реклами, фонове відтворення, завантаження офлайн тощо. Тепер YouTube, ймовірно, проводить новий експеримент, стверджує користувач Reddit.

Автор публікації повідомив, що в рамках експерименту YouTube поділив користувачів на дві тестові групи. Ті, хто перебуває в групі А, все ще матимуть безкоштовний доступ до швидкості відтворення, тоді як для групи B швидкість відтворення буде платною.

YouTube може тестувати платну швидкість відтворення

Користувач зазначає, що зміг помітити експеримент, оскільки один з його облікових записів знаходиться в групі B, а інший — у групі A. На його думку, якщо YouTube вважатиме цей експеримент успішним, то швидкість відтворення незабаром стане доступною лише для підписників Premium.

Відео дня

Важливо

Без реклами і безкоштовно: знайдено доступну альтернативу застосунку YouTube, як працює

"Якщо люди відмовляться оновлюватися та продовжуватимуть користуватися YouTube без Premium-підписки, експеримент, швидше за все, провалиться, і швидкість відтворення може залишитися безкоштовною", — припустив він.

Як зазначає Android Authority, швидкість відтворення — це одна з найпопулярніших функцій YouTube. Ця опція дозволяє пришвидшити або уповільнити швидкість відтворення відео. Видання звернулось до Google за коментарем щодо можливого платного доступу.

Що кажуть в Google

За словами речника Google, наразі незрозуміло, яка саме ситуація зі згаданим користувачем. У компанії зазначили, що користувачі безкоштовної версії YouTube все ще можуть отримати доступ до швидкості відтворення до 2x та регулювати швидкість 0,05. Тим часом користувачі Premium-підписки можуть відтворювати відео зі швидкістю до 4x.

Речник додав, що компанія часто проводить експерименти, щоб спеціально виділити Premium-функції для користувачів, які не є підписниками, щоб заохотити їх спробувати Premium. Він також припустив, що користувач бачить запит на підписку на Premium, щоб використовувати швидкість вище 2x.

Нагадаємо, Youtube посилює контроль за своїми платними підписками, зокрема за Premium Family.

Фокус також повідомляв, що компанія Meta оголосила про розширення можливостей реклами в Threads.