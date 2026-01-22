Насолоджуйтесь Threads, поки можете: Meta скоро змінить вашу стрічку назавжди

Компанія Meta офіційно оголосила про розгортання реклами в застосунку Threads для користувачів на всіх ринках світу.

Meta почала тестувати рекламу в Threads близько року тому. Сьогодні кількість користувачів застосунку перевищила позначку в 400 мільйонів, тож компанія розширює рекламні можливості, сказано в оголошенні.

Повідомляється, що впровадження реклами в Threads буде відбуватись поступово. Починаючи з наступного тижня, у вашій стрічці будуть з’являтися спонсоровані публікації. Частота показу реклами з часом збільшуватиметься, оскільки система визначатиме, що для вас актуально.

Реклама в Threads базується на системі Meta, що використовує штучний інтелект. Це означає, що люди можуть очікувати такого ж рівня персоналізації, як у Facebook та Instagram.

Як зазначає PhoneArena, застосунок Threads свого часу став альтернативою соцмережі X, яку часто критикують за велику кількість реклами та хаотичний алгоритм. Нещодавно Threads перевершила X за кількістю щоденних відвідувань, тож Meta готова монетизувати це.

На думку експертів порталу, для пересічного користувача це означає, що взаємодія з Threads буде набагато більше схожа на Instagram. Це може дратувати тих, хто любив середовище без реклами, однак це стандартна практика для соціальних мереж.

"Мушу визнати, мені сподобався медовий місяць без реклами на Threads, поки він тривав. У 2026 році було рідко гортати стрічку соціальних мереж, не отримувавши щось, що пропонувати кожні кілька секунд. Однак ми всі знали, що цей день настане. Мета – це бізнес, і підтримувати платформу з сотнями мільйонів користувачів – справа не з дешевих", — зазначила авторка статі Йоганна Ромеро.

