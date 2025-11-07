У YouTube з'явиться реклама, яку не можна закрити: що з нею робити (фото)

Ще один формат непропускної реклами помітили в мобільному клієнті YouTube. Йдеться про бічну панель, яка тепер залишається на екрані до кінця проморолика.

Рекламні вставки у відео часто супроводжуються банером, що закриває праву половину екрана. Він надає посилання на товар або послугу, що просувається. Якщо раніше розділ можна було закрити, то тепер ця можливість зникла, повідомляє користувач соцмережі X.

Як це виглядає

Нововведення стосується рекламних оголошень для шопінгу, які можуть з'являтися на смартфонах у горизонтальному режимі перегляду. Раніше інтерактивна панель із посиланням на сайт супроводжувалася хрестиком. Нині ж ця опція зникла: глядачі змушені змиритися з неприхованим блоком, який зникне тільки після закінчення спонсорського повідомлення.

Як змінилася реклама на YouTube Фото: X (Twitter)

Офіційних коментарів від представників YouTube поки що не надходило. Однак користувачі припускають, що компанія пішла на цей крок із двох причин.

Відео дня

По-перше, не виключено, що занадто багато людей відразу закривали це вікно, що знижувало ефективність реклами. По-друге, Google, імовірно, робить ставку на цей формат оголошень, що продають, у майбутніх планах з монетизації і хоче привчити до нього відвідувачів сервісу.

Що можна зробити

Підписка Premium, звісно, усуває всі види промовставок, включно з цією. Крім того, на Android є неофіційні модифікації YouTube, що надають низку платних бонусів. Наприклад, YouTube ReVanced — додаток без реклами, з фоновим відтворенням, темною темою та іншими функціями. Завантажувати подібні програми варто тільки на свій страх ризик, з перевірених ресурсів і від авторів з високою репутацією.

