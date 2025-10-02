YouTube запустив новий інтерфейс для смартфонів: реакція користувачів була неоднозначною

Сервіс YouTube запустив новий користувальницький інтерфейс, який вже з'явився на деяких мобільних телефонах. Поки що думки розділилися — хтось вітає нововведення, а хтось вважає їх абсолютно незручними.

Зміни торкнулися зображення профілю каналу, самої назви каналу, назви відео та деяких кнопок, пише androidauthority.com. Новий інтерфейс був запущений і для коротких відео у форматі Shorts.

У новому інтерфейсі фахівці нарахували кілька важливих відмінностей. Наприклад, тепер назва відео змістилася праворуч, щоб звільнити місце для зображення профілю (яке, в свою чергу, стало більшим). Назву каналу було замінено на ім'я користувача — наприклад, якщо раніше канал називався Jet Lag: The Game, то тепер його перейменовано на @jetlagthegame.

Ще перемістилися кнопки під плеєром. Дзвіночка повідомлень ви більше не побачите на звичному місці над каруселлю інших кнопок, тому що він "перекочував" на початок каруселі. Текст із цих кнопок YouTube видалив, і залишилися тільки самі значки, — що і викликало нарікання.

Новий інтерфейс Shorts викликав ще більше невдоволення. Користувачі вважають, що оновлення кнопок не пішло йому на користь, тому що тепер кнопки стали занадто маленькими.

Раніше Фокус писав про те, як дивитися YouTube Premium безкоштовно. Для цього потрібно активувати одну секретну функцію для Android.

Також стало відомо, що YouTube таємно змінював зовнішність блогерів за допомогою нейромереж. Це викликало обурення людей — зокрема, один із тих, кого зачепили ці дії, заявив, що, якби він хотів "цей жахливий ефект", він зробив би його сам.