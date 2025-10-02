YouTube запустил новый интерфейс для смартфонов: реакция пользователей была неоднозначной

Сервис YouTube запустил новый пользовательский интерфейс, который уже появился на некоторых мобильных телефонах. Пока что мнения разделились – кто-то приветствует новшества, а кто-то считает их совершенно неудобными.

Изменения затронули изображение профиля канала, само название канала, название видео и некоторые кнопки, пишет androidauthority.com. Новый интерфейс был запущен и для коротких видео в формате Shorts.

В новом интерфейсе специалисты насчитали несколько важных отличий. Например, теперь название видео сместилось вправо, чтобы освободить место для изображения профиля (которое, в свою очередь, стало более крупным). Название канала было заменено на имя пользователя – к примеру, если раньше канал назывался Jet Lag: The Game, то теперь он переименован в @jetlagthegame.

Еще переместились кнопки под плеером. Колокольчика уведомлений вы больше не увидите на привычном месте над каруселью других кнопок, потому что он "перекочевал" на начало карусели. Текст с этих кнопок YouTube удалил, и остались только сами значки, – что и вызвало нарекания.

Новый интерфейс Shorts вызвал еще больше недовольства. Пользователи считают, что обновление кнопок не пошло ему на пользу, потому что теперь кнопки стали слишком маленькими.

