В YouTube появится реклама, которую нельзя закрыть: что с ней делать (фото)

Еще один формат непропускаемой рекламы заметили в мобильном клиенте YouTube. Речь идет о боковой панели, которая теперь остается на экране до конца проморолика.

Рекламные вставки в видео часто сопровождаются баннером, закрывающим правую половину экрана. Он предоставляет ссылку на продвигаемый товар или услугу. Если раньше раздел можно было закрыть, то теперь эта возможность пропала, сообщает пользователь соцсети X.

Как это выглядит

Нововведение касается рекламных объявлений для шоппинга, которые могут появляться на смартфонах в горизонтальном режиме просмотра. Раньше интерактивная панель со ссылкой сайт сопровождалась крестиком. Сейчас же эта опция исчезла: зрители вынуждены смириться с нескрываемым блоком, который исчезнет только по окончании спонсорского сообщения.

Как поменялась реклама на YouTube Фото: X (Twitter)

Официальных комментариев от представителей YouTube пока не поступало. Однако пользователи предполагают, что компания пошла на этот шаг по двум причинам.

Во-первых, не исключено, что слишком много людей сразу закрывали это окно, что снижало эффективность рекламы. Во-вторых, Google, вероятно, делает ставку на этот формат продающих объявлений в будущих планах по монетизации и хочет приучить к нему посетителей сервиса.

Что можно сделать

Подписка Premium, конечно, устраняет все виды промовставок, включая эту. Кроме того, на Android есть неофициальные модификации YouTube, предоставляющие ряд платных бонусов. Например, YouTube ReVanced — приложение без рекламы, с фоновым воспроизведением, темной темой и другими функциями. Скачивать подобные программы стоит только на свой страх риск, с проверенных ресурсов и от авторов с высокой репутацией.

Раньше Фокус сообщал, что YouTube запустил новый интерфейс для смартфонов. Пока что мнения разделились — кто-то приветствует новшества, а кто-то считает их совершенно неудобными. Изменения затронули изображение профиля канала, само название канала, название видео и некоторые кнопки.