Наслаждайтесь Threads, пока можете: Meta скоро изменит вашу ленту навсегда

Компания Meta официально объявила о развертывании рекламы в приложении Threads для пользователей на всех рынках мира.

Meta начала тестировать рекламу в Threads около года назад. Сегодня количество пользователей приложения превысило отметку в 400 миллионов, поэтому компания расширяет рекламные возможности, сказано в объявлении.

Сообщается, что внедрение рекламы в Threads будет происходить постепенно. Начиная со следующей недели, в вашей ленте будут появляться спонсируемые публикации. Частота показа рекламы со временем будет увеличиваться, поскольку система будет определять, что для вас актуально.

Реклама в Threads базируется на системе Meta, использующей искусственный интеллект. Это означает, что люди могут ожидать такого же уровня персонализации, как в Facebook и Instagram.

Как отмечает PhoneArena, приложение Threads в свое время стало альтернативой соцсети X, которую часто критикуют за большое количество рекламы и хаотичный алгоритм. Недавно Threads превзошла X по количеству ежедневных посещений, поэтому Meta готова монетизировать это.

По мнению экспертов портала, для рядового пользователя это означает, что взаимодействие с Threads будет гораздо больше похоже на Instagram. Это может раздражать тех, кто любил среду без рекламы, однако это стандартная практика для социальных сетей.

"Должен признать, мне понравился медовый месяц без рекламы на Threads, пока он длился. В 2026 году было редко листать ленту социальных сетей, не получая что-то, что предлагать каждые несколько секунд. Однако мы все знали, что этот день наступит. Цель — это бизнес, и поддерживать платформу с сотнями миллионов пользователей — дело не из дешевых", — отметила автор статьи Иоганна Ромеро.

