Бывшей девушке Илона Маска ограничили аккаунт в его соцсети X после громкого скандала

Бывшая партнерша Илона Маска потеряла возможность монетизировать свой контент в его социальной сети после того, как публично раскритиковала чатбот Grok за создание измененных изображений с ее изображением.

Политический стратег Эшли Сент-Клер, которая прекратила отношения с Маском после рождения их ребенка в 2024 году, заявила, что сторонники бизнесмена использовали Grok для создания унизительных визуальных материалов. По ее словам, искусственный интеллект также менял старые фотографии, сделанные еще в ее детстве, пишет Daily Star.

Об этом стало известно на фоне заявления благотворительной организации, которая сообщила, что ее анализ выявил реалистичные изображения с признаками серьезных нарушений, которые, вероятно, были созданы с помощью Grok. Чатбот доступен через платформу X, ранее известную как Twitter.

Сент-Клер опубликовала в X сообщение о том, что ее монетизация и авторские выплаты были приостановлены. Также платформа отменила ее платную подписку и убрала верификационную отметку.

По словам Сент-Клер, никаких официальных объяснений от платформы она не получила.

Она подчеркнула, что публиковала измененные изображения исключительно с целью обратить внимание администрации платформы и добиться их удаления. В то же время, по ее словам, решение X заключалось не только в прекращении выплат, но и в полной отмене премиум-статуса без объяснений.

Скандал вокруг чатбота Grok

Чатбот Grok в последнее время оказался под критикой со стороны политиков в разных странах после сообщений об использовании инструмента для создания измененных изображений людей в унизительных и неприемлемых контекстах.

Сент-Клер, которая сообщила, что приобрела годовую подписку в августе прошлого года, стала одной из самых активных критиков этой практики. В частности, она заявила о создании изображения с ее участием без ее согласия.

В интервью британским медиа она рассказала, что восприняла ситуацию как форму преследования и отметила ключевое значение согласия в использовании изображений людей, особенно если речь идет о несовершеннолетних.

По данным журналистов, одно из измененных изображений Сент-Клер, созданное на основе фото, сделанного в подростковом возрасте, находилось в открытом доступе около 12 часов и было удалено только после обращения медиа к платформе X.

Платная подписка в X позволяет авторам получать долю доходов платформы от подписчиков. В то же время правила сервиса предусматривают, что верификационная отметка может быть удалена в любой момент без предупреждения в случае нарушения правил.

Сент-Клер начала публично говорить о проблеме в воскресенье после того, как о ситуации ей сообщили знакомые.

Также одна жительница Великобритании рассказала, что с помощью инструментов искусственного интеллекта злоумышленники создали более 100 измененных изображений с ее участием менее чем за неделю.

Политика компании xAI запрещает создание контента с использованием образов детей в неприемлемом контексте, однако не содержит четких ограничений по созданию измененных изображений взрослых.

Британский медиарегулятор Ofcom заявил, что срочно связался с платформой X из-за ситуации и расследует сообщения о создании измененных изображений людей с помощью Grok.

