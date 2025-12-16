Маск установил исторический рекорд по размеру капитала: сколько денег имеет бизнесмен

Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 600 млрд долларов. Он установил мировой рекорд и приближается к отметке в 1 триллион долларов.

Этому способствовал стремительный рост оценки его компании SpaceX, пишет Forbes.

"Илон Маск сделал еще один гигантский шаг к тому, чтобы стать первым триллионером в мире. В начале этого месяца компания SpaceX, производящая ракеты, выпустила тендерное предложение, оценив компанию в 800 миллиардов долларов... Это увеличивает состояние Маска, которому принадлежит примерно 42% SpaceX, на 168 миллиардов долларов до примерно 677 миллиардов долларов", — говорится в материале.

Журналисты отметили, что никто другой никогда не имел состояния, которое бы превышало по крайней мере 500 миллиардов долларов.

Издание подчеркнуло, что доля Маска в SpaceX оценена в 336 миллиардов долларов и сейчас является его самым ценным активом.

Кроме того, доля Маска в Tesla (12%) стоит 197 миллиардов долларов, а его компания xAI Holdings, занимающаяся искусственным интеллектом, ведет переговоры о привлечении нового финансирования с оценкой в 230 миллиардов.

"Forbes оценивает, что Маск владеет 53% акций xAI Holdings стоимостью 60 миллиардов долларов", — говорится в статье.

