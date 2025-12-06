Илон Маск предложил распустить ЕС после штрафа в 120 млн евро

Миллиардер Илон Маск, соцсеть которого, Х (ранее Twitter) Еврокомиссия впервые оштрафовала на 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах, заявил о том, что Европейский Союз нужно упразднить.

Гендиректор Tesla решил действовать по-крупному и предложил радикальные меры, которые озвучил у себя на странице в X.

"ЕС должен быть упразднен, а суверенитет возвращен отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ", – написал он.

Идея техномагната особого отклика у пользователей не нашла.

"Соединенные Штаты Америки должны быть упразднены, а суверенитет возвращен отдельным штатам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ", "Страны ЕС суверенны, поскольку могут выйти из ЕС в любой момент (как это сделала Великобритания). Однако остальные предпочитают остаться. Это не Советский Союз, оккупирующий кого-либо, а добровольное сообщество суверенных государств — и хороший противовес, например, Соединенным Штатам", "ЕС — это суверенитет, добровольно объединенный демократически избранными правительствами. Его упразднение передаст больше власти России, Китаю и американским миллиардерам, а не народам Европы", – пишут в комментариях.

Штраф Х: что известно

ЕС 5 декабря впервые наложил штраф на американскую технологическую компанию в рамках закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), пишет DW. Это было сделано несмотря на угрозы Белого дома.

Cервис микроблогов Х оштрафовали за за недостаточную прозрачность рекламы и пользовательских аккаунтов. По утверждению европейского регулятора, соцсеть X разрабатывает и использует свой интерфейс для верифицированных аккаунтов с "синей галочкой" некорректным образом, в результате чего пользователи могут усомниться в подлинности профилей и достоверности публикуемого там контента.

Кроме того, по данным ЕК, сервис микроблогов не соблюдает требования прозрачности рекламы и не предоставляет регуляторам доступа к данным общего пользования.

Еврокомиссия дала X 60 дней для принятия мер по исправлению нарушений, касающихся "синей галочки" и 90 дней — на решение вопросов прозрачности рекламы и предоставления доступа к данным.

Расследование в отношении X началось в 2023 году. Летом 2024 года Еврокомиссия заявила, что соцсеть нарушает ряд статей закона о цифровых услугах ЕС.

Вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил Брюссель в беспочвенных нападках на американские компании.

По его словам, ЕС "должен поддерживать свободу слова, а не нападать на американские компании за глупости".

