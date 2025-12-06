Ілон Маск запропонував розпустити ЄС після штрафу в 120 млн євро

Мільярдер Ілон Маск, соцмережу якого, Х (раніше Twitter) Єврокомісія вперше оштрафувала на 120 млн євро за порушення закону про цифрові послуги, заявив про те, що Європейський Союз потрібно скасувати.

Гендиректор Tesla вирішив діяти по-крупному і запропонував радикальні заходи, які озвучив у себе на сторінці в X.

"ЄС має бути скасовано, а суверенітет повернуто окремим країнам, щоб уряди могли краще представляти свій народ", — написав він.

Ідея техномагната особливого відгуку у користувачів не знайшла.

"Сполучені Штати Америки мають бути скасовані, а суверенітет повернутий окремим штатам, щоб уряди могли краще представляти свій народ", "Країни ЄС суверенні, оскільки можуть вийти з ЄС у будь-який момент (як це зробила Велика Британія). Однак інші вважають за краще залишитися. Це не Радянський Союз, що окупує кого-небудь, а добровільне співтовариство суверенних держав — і хороша противага, наприклад, Сполученим Штатам", "ЄС — це суверенітет, добровільно об'єднаний демократично обраними урядами. Його скасування передасть більше влади Росії, Китаю та американським мільярдерам, а не народам Європи", — пишуть у коментарях.

Штраф Х: що відомо

ЄС 5 грудня вперше наклав штраф на американську технологічну компанію в рамках закону про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA), пише DW. Це було зроблено попри погрози Білого дому.

Сервіс мікроблогів Х оштрафували за за недостатню прозорість реклами та користувацьких акаунтів. За твердженням європейського регулятора, соцмережа X розробляє і використовує свій інтерфейс для верифікованих акаунтів із "синьою галочкою" некоректно, унаслідок чого користувачі можуть засумніватися в автентичності профілів і достовірності опублікованого там контенту.

Крім того, за даними ЄК, сервіс мікроблогів не дотримується вимог прозорості реклами і не надає регуляторам доступу до даних загального користування.

Єврокомісія дала X 60 днів для вжиття заходів щодо виправлення порушень, що стосуються "синьої галочки", і 90 днів — на розв'язання питань прозорості реклами та надання доступу до даних.

Розслідування щодо X почалося 2023 року. Влітку 2024 року Єврокомісія заявила, що соцмережа порушує низку статей закону про цифрові послуги ЄС.

Віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватив Брюссель у безпідставних нападках на американські компанії.

За його словами, ЄС "повинен підтримувати свободу слова, а не нападати на американські компанії за дурниці".

