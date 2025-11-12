Супутники Ілона Маска заважають спостерігати за космосом: доводить комета (фото)

Тисячі супутників Starlink створюють у нічному небі світні смуги, які заважають створювати вражаючі фотографії космічних об'єктів.

Останніми місяцями любителі космосу робили фотографії однієї з найяскравіших комет цього року — C/2025 A6 (Lemmon). Її виявили тільки у вересні, а наприкінці жовтня вперше за 1350 років ця комета наблизилася до Землі. Але знімки комети часто були зіпсовані слідами руху тисяч супутників на орбіті. Астрофотограф каже, що зараз практично неможливо зробити фотографію космічного об'єкта, щоб на ній не було видно слідів супутників, пише Space.

У той час як переважна більшість астрофотографів воліли публікувати відредаговані зображення комети C/2025 A6 (Lemmon), інші навмисно показували, що на знімках видно неймовірну кількість супутників.

На багатьох фотографіях комета C/2025 A6 (Lemmon) зображена в оточенні мережі тонких, схожих на павутину ліній, кожна з яких являє собою траєкторію руху супутника на орбіті.

Астрофотограф Ден Бартлетт каже, що зараз практично неможливо отримати "чисте" зображення космічних об'єктів без наявності слідів супутників. До обробки зображень кожен кадр містить щонайменше одну, а зазвичай і кілька смуг супутників, що світяться.

Зараз на орбіті навколо Землі перебуває близько 13 000 діючих супутників. З них приблизно 8900 — це супутники Starlink компанії Ілона Маска SpaceX. Це число зростатиме, адже тільки SpaceX планує вивести на орбіту до 42 000 своїх інтернет-супутників. Інші компанії також планують заповнити орбіту тисячами подібних супутників.

Бартлетт каже, що завдяки сучасним комп'ютерним програмам вдається видалити сліди руху супутників із зображень космічних об'єктів. Це стосується і фотографій комети C/2025 A6 (Lemmon).

"Мені, звісно, не подобається бачити стільки супутників усюди, куди б я не спрямовував свій телескоп або навіть хороший бінокль, але ми все ще не дійшли до того, щоб не милуватися нічним небом", — каже Бартлетт.

