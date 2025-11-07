Акционеры Tesla одобрили сделку: Маск может стать первым в мире триллионером (видео)

Акционеры компании Tesla (США) поддержали рекордный пакет выплат для Илона Маска, который потенциально может принести предпринимателю 1 триллион долларов (41 триллион грн). Это решение стало переломным в карьере бизнесмена и вызвало мировую дискуссию о границах капитализма.

Как сообщает Daily Mail, акционеры Tesla большинством голосов приняли историческую сделку, которая позволит Илону Маску получить компенсационный пакет на сумму до 1 триллиона долларов (41 триллион грн). После объявления результатов на заводе компании в Остине (штат Техас) зал взорвался аплодисментами, а присутствующие скандировали имя основателя корпорации.

54-летний предприниматель поднялся на сцену под возгласы толпы.

"Я очень ценю это. Фантастическая группа акционеров", — сказал Маск, поблагодарив инвесторов за поддержку.

Он обозначил планы превратить Tesla из производителя электромобилей в мирового лидера в сфере искусственного интеллекта и робототехники.

"Я думаю, что могут существовать десятки миллиардов роботов Optimus. Держитесь за свои акции Tesla", — подчеркнул он, добавив, что двуногие человекоподобные роботы станут "величайшим продуктом всех времен".

В то же время решение вызвало широкий резонанс. Соглашение критиковали даже Папа Римский и суверенный фонд Норвегии, считая его чрезмерным. Представитель Центра высокой оплаты труда Эндрю Спик назвал его "мрачной вехой" современного капитализма.

"Награждение одного человека такой суммой демонстрирует модель экономики, в которой вознаграждают немногих, тогда как уровень жизни большинства падает", — заявил Спик.

Однако эксперты отмечают, что без Маска компания потеряла бы значительную часть стоимости.

"Чего стоит Tesla без Маска или даже Маска, который работает неполный день? Значительно меньше, чем сейчас", — пояснил профессор Брайан Куинн из Бостонского колледжа.

Чтобы получить полную сумму, Маск должен увеличить капитализацию Tesla с нынешних 1,4 триллиона долларов (57,4 триллиона грн) до 8,5 триллиона долларов (348 триллионов грн) в течение десяти лет. Для этого компания должна произвести 20 миллионов авто, запустить миллион роботакси и продать еще миллион роботов.

Предприниматель подчеркнул, что дело не в деньгах, а в сохранении контроля над компанией.

"Наше собрание акционеров — это не фестиваль дремоты, это хит. У нас тут киберпанковский клуб с настоящими роботами", — пошутил Маск.

Напомним, Илон Маск возглавляет сразу несколько ведущих технологических компаний — Tesla, SpaceX и Neuralink. Его состояние уже превышает 350 миллиардов фунтов стерлингов (17,6 триллиона грн), что делает его самым богатым человеком мира. Сделка с акционерами Tesla может превратить бизнесмена в первого официального триллионера планеты.

