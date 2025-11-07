Акціонери Tesla схвалили угоду: Маск може стати першим у світі трильйонером (відео)

Акціонери компанії Tesla (США) підтримали рекордний пакет виплат для Ілона Маска, який потенційно може принести підприємцю 1 трильйон доларів (41 трильйон грн). Це рішення стало переломним у кар’єрі бізнесмена та викликало світову дискусію про межі капіталізму.

Як повідомляє Daily Mail, акціонери Tesla більшістю голосів ухвалили історичну угоду, що дозволить Ілону Маску отримати компенсаційний пакет на суму до 1 трильйона доларів (41 трильйон грн). Після оголошення результатів на заводі компанії в Остіні (штат Техас) зал вибухнув оплесками, а присутні скандували ім’я засновника корпорації.

54-річний підприємець піднявся на сцену під вигуки натовпу.

"Я дуже ціную це. Фантастична група акціонерів", — сказав Маск, подякувавши інвесторам за підтримку.

Виступ Ілона Маска. Дивитись з 54:56

Він окреслив плани перетворити Tesla з виробника електромобілів на світового лідера у сфері штучного інтелекту та робототехніки.

Відео дня

"Я думаю, що можуть існувати десятки мільярдів роботів Optimus. Тримайтеся за свої акції Tesla", — наголосив він, додавши, що двоногі людиноподібні роботи стануть "найбільшим продуктом усіх часів".

Водночас рішення викликало широкий резонанс. Угоду критикували навіть Папа Римський і суверенний фонд Норвегії, вважаючи її надмірною. Речник Центру високої оплати праці Ендрю Спік назвав її "похмурою віхою" сучасного капіталізму.

"Нагородження однієї людини такою сумою демонструє модель економіки, у якій винагороджують небагатьох, тоді як рівень життя більшості падає", — заявив Спік.

Однак експерти зазначають, що без Маска компанія втратила б значну частину вартості.

"Чого варта Tesla без Маска або навіть Маска, який працює неповний день? Значно менше, ніж зараз", — пояснив професор Браян Квінн із Бостонського коледжу.

Щоб отримати повну суму, Маск має збільшити капіталізацію Tesla з нинішніх 1,4 трильйона доларів (57,4 трильйона грн) до 8,5 трильйона доларів (348 трильйонів грн) упродовж десяти років. Для цього компанія повинна виробити 20 мільйонів авто, запустити мільйон роботаксі та продати ще мільйон роботів.

Підприємець наголосив, що справа не у грошах, а у збереженні контролю над компанією.

"Наші збори акціонерів — це не фестиваль дрімоти, це хіт. У нас тут кіберпанківський клуб зі справжніми роботами", — пожартував Маск.

Нагадаємо, Ілон Маск очолює одразу кілька провідних технологічних компаній — Tesla, SpaceX і Neuralink. Його статки вже перевищують 350 мільярдів фунтів стерлінгів (17,6 трильйона грн), що робить його найбагатшою людиною світу. Угода з акціонерами Tesla може перетворити бізнесмена на першого офіційного трильйонера планети.

