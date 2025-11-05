Tesla злетить: Маск анонсував "незабутню" презентацію машини з "божевільною технологією"

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що скоро Tesla презентує першу летючу машину. З його слів, демонстрація увійде в історію і може відбутись ще до кінця року.

Автор подкасту Джо Роган запитав Маска, на якому етапі давно анонсований ним спорткар Tesla Roadster. На це мільярдер відповів, що компанія вже наближається до демонстрації прототипу, яка буде "незабутньою". Його слова 5 листопада передали в Axios.

Маск заявив, що демонстрація Roadster "має шанс стати найпам'ятнішою презентацією продукту за всю історію". У Tesla сподіваються, що вона відбудеться "до кінця року".

"У цій машині ми використовували якусь божевільну, божевільну технологію", — підкреслив підприємець.

Він з іронією нагадав про слова іншого мільярдера Пітера Тіля, що людство не отримало летючі автомобілі.

"Я думаю, якщо Пітер хоче летючий автомобіль, ми повинні мати можливість його купити", — зауважив Маск.

Він порівняв нову розробку з машинами з фільмів про агента 007, як передали у Gizmodo.

"Це божевільніше, ніж будь-що у Джеймса Бонда… Якщо б ви взяли всі машини Джеймса Бонда і об'єднали їх — воно божевільніше, ніж це", — запевнив мільярдер.

Tesla злетить: хіба це можливо

У Gizmodo припустили, що йдеться про вертикальний злітний і посадковий автомобіль, який може перевозити пасажирів, але зазвичай не їздить на дорозі. В Axios також зауважили, що ринок технологій у цій галузі нині обертається навколо eVTOL — електричних транспортних засобів з вертикальним зльотом і посадкою. Над такими, зокрема, працює компанія Joby Aviation. Вони виглядають як великі дрони, вміщуючи чотирьох пасажирів і пілота.

Раніше Маск відкидав ідею летючих автомобілів. Зокрема, у 2017 році він заявив, що такі машини будуть досить гучними через дуже високу силу вітру. Мільярдер підкреслював, що велика кількість авто над головою не сприяла б зменшенню тривоги, створюючи багато шуму й видаючись загрозливою.

У виданні Electrek запевнили, що наразі не існує жодної можливості, щоб електричний автомобіль, який рухається дорогами, почав літати. Однак Tesla може додати певні технології, наприклад холодногазові двигуни (cold-air thrusters) або вентилятори, щоб нова модель могла підстрибувати або навіть зависати на кілька секунд у повітрі.

"Звичайно, це можливо, але це буде далеко не те, що люди уявляють собі, коли думають про летючий автомобіль", — підкреслили аналітики.

