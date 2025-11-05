Секрети водіїв: бюджетні методи боротьби з конденсатом в салоні авто (відео)

З настанням холодів водії діляться лайфхаками для боротьби з конденсатом у салоні автомобіля. Один із них — використання піни для гоління.

Як повідомляє The Sun, експерти нагадують, що холодна погода часто спричиняє утворення конденсату на лобовому склі, що може ускладнити керування автомобілем. Водночас існує кілька простих способів, які допоможуть уникнути цієї проблеми без значних витрат.

Запотівання скла — ефективний засіб із ванної кімнати

Річард Еванс, керівник технічних служб компанії Webuyanycar, зазначив, що однією з головних причин поганої видимості взимку є запотівання скла. За його словами, "поєднання темних вечорів і холодних ранків створює ідеальні умови для утворення вологи на вікнах і дзеркалах".

Фахівець радить скористатися піною для гоління, яка створює захисний шар на склі й запобігає прилипанню вологи. Засіб необхідно нанести тонким шаром на рушник, рівномірно розподілити по склу, а потім витерти насухо.

Відео дня

Запотівання скла — інше бюджетне рішення

Блогерка Клаудія, відома в TikTok під ніком @mumlifewithclaudia, назвала найзручнішим способом боротьби з конденсатом автомобільний осушувач повітря. Пристрій можна нагрівати у мікрохвильовці та залишати в салоні для поглинання зайвої вологи.

Секрет блогерки

"Це буквально зробило мої ранки набагато легшими. Коли сідаєш у холодну машину, яка вся вкрита конденсатом, нічого не видно — цей осушувач справді допомагає", — розповіла Клаудія.

Такі пристрої продаються у магазинах за ціною від 5 фунтів стерлінгів (310 грн).

Інші корисні поради для водіїв

За даними The Sun, серед популярних бюджетних товарів, які допомагають узимку, — засіб для очищення скла за 1,49 фунта стерлінга (близько 92 грн) і побутові прилади, які дозволяють швидко обігріти авто.

Також водіям радять перевіряти систему вентиляції, уникати залишків снігу всередині салону та використовувати нековзні килимки, щоб зменшити кількість вологи.

Як повідомлялося раніше, з початком холодного сезону експерти щороку публікують поради щодо боротьби з конденсатом, адже ця проблема часто призводить до затримок у русі та поганої видимості на дорогах. Цьогоріч поєднання туману, вологості та низьких температур зробило проблему ще актуальнішою.

Як повідомляв Фокус, Київ задихається від туману та вихлопів. Водіям радять знизити швидкість руху.

Фокус також писав, як працює водій автобуса на екстремальних дорогах.