Секреты водителей: бюджетные методы борьбы с конденсатом в салоне авто (видео)

С наступлением холодов водители делятся лайфхаками для борьбы с конденсатом в салоне автомобиля. Один из них — использование пены для бритья.

Как сообщает The Sun, эксперты напоминают, что холодная погода часто вызывает образование конденсата на лобовом стекле, что может затруднить управление автомобилем. В то же время существует несколько простых способов, которые помогут избежать этой проблемы без значительных затрат.

Запотевание стекла — эффективное средство из ванной комнаты

Ричард Эванс, руководитель технических служб компании Webuyanycar, отметил, что одной из главных причин плохой видимости зимой является запотевание стекол. По его словам, "сочетание темных вечеров и холодных утренников создает идеальные условия для образования влаги на окнах и зеркалах".

Специалист советует воспользоваться пеной для бритья, которая создает защитный слой на стекле и предотвращает прилипание влаги. Средство необходимо нанести тонким слоем на полотенце, равномерно распределить по стеклу, а затем вытереть насухо.

Запотевание стекол — другое бюджетное решение

Блогер Клаудия, известная в TikTok под ником @mumlifewithclaudia, назвала самым удобным способом борьбы с конденсатом автомобильный осушитель воздуха. Устройство можно нагревать в микроволновке и оставлять в салоне для поглощения лишней влаги.

Секрет блогера

"Это буквально сделало мои ранки намного легче. Когда садишься в холодную машину, которая вся покрыта конденсатом, ничего не видно — этот осушитель действительно помогает", — рассказала Клаудия.

Такие устройства продаются в магазинах по цене от 5 фунтов стерлингов (310 грн).

Другие полезные советы для водителей

По данным The Sun, среди популярных бюджетных товаров, которые помогают зимой, — средство для очистки стекол за 1,49 фунта стерлинга (около 92 грн) и бытовые приборы, которые позволяют быстро обогреть авто.

Также водителям советуют проверять систему вентиляции, избегать остатков снега внутри салона и использовать нескользящие коврики, чтобы уменьшить количество влаги.

Как сообщалось ранее, с началом холодного сезона эксперты ежегодно публикуют советы по борьбе с конденсатом, ведь эта проблема часто приводит к задержкам в движении и плохой видимости на дорогах. В этом году сочетание тумана, влажности и низких температур сделало проблему еще более актуальной.

