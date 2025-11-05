Киев задыхается от тумана и выхлопов: на Подоле резко вырос уровень загрязнения воздуха, — эколог

В Киеве 5 ноября зафиксирован критический уровень загрязнения воздуха на Подоле. Индекс качества достиг 228 при норме 50, тогда как в других районах города показатели остаются в пределах допустимого уровня.

Как сообщает ТСН, утром в Киеве наблюдается значительное ухудшение качества воздуха. Самые высокие показатели фиксируются на Подоле, где уровень загрязнения превышает норму более чем в четыре раза. Местным жителям советуют закрывать окна и воздержаться от прогулок в районе Почтовой площади.

По данным мониторинга, индекс качества воздуха в центре Киева на утро составил 228 при допустимом уровне 50. Наибольшее превышение зафиксировано на Набережном шоссе. В то же время в остальной части города показатели остаются в пределах нормы.

По состоянию на сейчас мониторинг показывает индекс качества воздуха в центре Киева 158 при допустимом уровне 50.

Эколог Александр Соколенко объяснил, что главной причиной ухудшения качества воздуха стали выхлопные газы от большого количества транспорта, который утром стоит в пробках.

"Загрязнение от автотранспорта не всегда фиксируется на запах. Люди могут гулять в зоне превышения и не чувствовать этого. Что касается высоких показателей на Набережном шоссе, то вместе с туманом завышенные показатели качества воздуха могут фиксироваться из-за выхлопов именно от автотранспорта. Шоссе находится как в яме — с одной стороны склоны Днепра, а с другой — ровная поверхность на левый берег", — отметил Александр Соколенко.

Эколог добавил, что туман и слабый ветер способствуют накоплению вредных выбросов в воздухе, что ухудшает ситуацию именно в нижней части города. По его словам, подобная ситуация возникает почти ежедневно из-за постоянных пробок на Набережном шоссе.

"Там даже в выходные бывают пробки. Сегодня добавились туман и ветер. Поэтому имеем высокие показатели загрязненности воздуха. Судя по карте, в других частях города не наблюдается каких-то аномалий, только суточные стандартные превышения. С изменением ветра ситуация изменится. Поэтому здесь совет один — не находиться сейчас в районе Почтовой площади и Пешеходного моста, пока ситуация не изменится", — пояснил эколог.

В КГГА сообщили, что по состоянию на 8:00 уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве остается низким. Радиационный фон — в пределах нормы. По информации Департамента защиты окружающей среды, влажность воздуха составляет 98%, ветер слабый — 1 м/с, а туман может искажать показатели некоторых сенсоров, которые реагируют на частицы влаги как на пыль.

"Датчики могут реагировать на туман как на пыль, что создает ложное впечатление о чрезмерном загрязнении воздуха", — уточнили в Департаменте.

Напомним, в сентябре подобная ситуация наблюдалась в столице из-за погодных условий — слабого ветра и повышенной влажности. Экологи советуют киевлянам избегать прогулок вблизи автомобильных дорог в периоды тумана, пока не улучшится циркуляция воздуха.

Как сообщал Фокус, из-за экологического кризиса Киев регулярно попадает в топ самых грязных городов мира по версии компании IQair, а качество воздуха в столице может еще ухудшиться из-за изменения климата в городе и усыхания окружающих лесов.

Напомним, ранее Киев оказался на предпоследнем месте рейтинга топ-100 городов мира по качеству жизни.