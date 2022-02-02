Экологический рейтинг городов: Киев прошел вне конкурса, но это самый грязный город в стране

Из-за экологического кризиса Киев регулярно попадает в топ самых грязных городов мира по версии компании IQair, а качество воздуха в столице может еще ухудшится из-за изменения климата в городе и усыхания окружающих его лесов.

Киев — вне рейтинга самый загрязненный город Украины. В украинской столице отмечается большая автомобильная нагрузка, загрязнение воздуха, деградация земельных ресурсов, а количество отходов в Киеве и городов поблизости составляет 10% от всей страны. Данные о состоянии окружающей среды городов Украины подготовила редакция Фокуса для рейтинга Самый грязный — Киев. Экологический рейтинг областей Украины 2022.

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Экологический рейтинг городов Украины: Состояние воздуха:

Украинская столица — чемпион по загрязнению воздуха в стране. В Киеве отмечается выброс выхлопных газов в атмосферу на уровне 242,7 т/кв., в то время, как в других областях страны этот показатель держится на уровне 6 т/кв. км. Этому виной есть большая автомобильная нагрузка в столице. Из-за этого Киев регулярно попадает в топ самых грязных городов мира по версии компании IQair. По словам эколога Александа Соколенко, состояние воздуха в городе может уличшиться, если киевляне массово откажутся от личных машин и пересядут на общественный транспорт или велосипеды. Но есть проблема: велоинфраструктура Киева не развивается и находится на неудовлетворительном уровне, а транспортная инфраструктура Киева не качественная. Также на окружающую среду Киева влияет хаотическая застройка города.

Как обстоят дела с мусором:

Ситуация с отходами в столице тоже не лучшая. Средний показатель мусора в Киеве составляет 52 681,7 кг/кв. км, а по стране — 881,4 кг/кв.км. В столице эта цифра выше почти в 60 раз, чем в регионах Украины. Для этого есть обьективные причины: Киев и прилегающие к нему города плотнее всего заселены и генерируют 10% отходов от всей страны.

Деградация земельных ресурсов:

Эколог Александр Соколенко считает, что чрезмерная и хаотичная застройка столицы Украины и ее окрестностей без должной инфраструктуры не только загрязняет воздух, но и приводит к изменению климата в Киеве: температура в городе растет. Это несет плохие последствия для города и его окружающей среды. По словам эколога, из-за повышения температуры в киевских лесах начали усыхать сосны на десятках сотен гектаров. Это приведет к еще худшему качеству воздуха в городе.

Напомним, ранее Киев оказался на предпоследнем месте рейтинга топ-100 городов мира по качеству жизни. При оценке учитывались качество здравоохранения и воздуха, а также уровень безопасности и устойчивость развития города. Возглавила рейтинг столица Финляндии — Хельсинки, на втором месте — столица Испании Мадрид, а на третьем месте оказался город Канады Ванкувер.