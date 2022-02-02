Самый грязный — Киев. Экологический рейтинг областей Украины 2022

Экологический рейтинг областей Украины 2022, который в пятый раз подготовила редакция Фокуса, состоит из двух частей. Это анализ статистики и справки о каждой области Украины, которые помогли подготовить экологи, знающие местные проблемы. Эти проблемы хронические: неудовлетворительное обращение с отходами, в том числе с агрохимикатами, загрязнение воздуха и водоемов.

Экологический рейтинг регионов Украины 2022: Киев — самый грязный, на Житомирщине хорошо

О двух регионах писали вне рейтинга. Что касается АР Крым, официальной информации нет, а в Киеве по некоторым показателям значения на два порядка отличаются от среднестатистических. К примеру, на 1 кв. км площади столицы приходится 52681,7 кг опасных отходов при среднем значении по стране 881,4 кг/кв. км и 19756,8 куб. м загрязненных сточных вод, тогда как в среднем по Украине этот показатель – 858,5 куб. м/кв. км. Поэтому просто зафиксируем, что Киев – самый загрязненный город страны.

В рейтинге этого года мы ввели новый показатель: рост/снижение выбросов в атмосферу от передвижных источников загрязнения на одного человека.

Во-первых, анализ структуры выбросов свидетельствует, что во многих областях автомобили больше загрязняют воздух, чем предприятия, в Киеве почти в семь раз.

Во-вторых, этот критерий демонстрирует, как пандемия коронавируса помогла внешней среде: в большинстве областей автомобильные выбросы уменьшились.

[ + – ] Экологический рейтинг регионов Украины 2022: сравнительная таблица

Экорейтинг Фокуса 2022: как мы считали

Рейтинг Фокуса построен на официальных данных, опубликованных госучреждениями: Госстатом, Госводагентством, Национальным институтом рака. Статистические отчеты традиционно опаздывают, поэтому мы вынуждены оперировать цифрами за 2020 год.

Для оценки экологической ситуации в регионах Фокус выбрал шесть критериев. По каждому из них мы вывели среднее значение по стране, с ним сравнивали ситуацию в каждой области. Все баллы высчитывались исходя из этого показателя: среднее значение — 0 баллов. Если ситуация в регионе оказалась хуже, чем в целом по стране, начислялись баллы с отрицательными значениями, если лучше с положительными.

Максимальные 5 баллов и минимальные -5 баллов можно получить за следующие показатели: количество выбросов в атмосферу от стационарных и передвижных источников загрязнения; образование отходов I–III классов опасности (это, например, батарейки и ртутные приборы); объем загрязненных сточных вод; количество заболеваний злокачественными новообразованиями.

По пятибалльной шкале (от -2,5 до 2,5) оценивались следующие показатели: рост/снижение выбросов в атмосферу от передвижных источников загрязнения на одного человека; образование отходов в целом (I-IV классов опасности). В конце количество набранных каждой областью баллов суммировали и определяли лидеров и аутсайдеров рейтинга.

Все данные в итоге внесли в сравнительную таблицу.

Житомирская область — 1 место

Место в рейтинге 2021 года — 2.

[ + – ] Житомирская область, 1 место в Экологическом рейтинге областей Украины 2022

автомобильная нагрузка

Основным источником экологических проблем Житомирской области традиционно считаются сельскохозяйственные предприятия и скопление наземного транспорта. Как отмечают местные экоактивисты, в этом регионе особенно проблемным является Новоград-Волынский район, где расположены мощные промышленные загрязнители. Сам Житомир – на втором месте, там высокий уровень загрязнения атмосферы держится преимущественно за счет большого количества автотранспорта. Как близкая к столице транспортная артерия, город принимает на себя долю чрезмерной автомобильной нагрузки, от которой давно страдает Киев.

газовые выбросы

Впрочем, наиболее опасными ученые считают газовые выбросы сельскохозяйственных предприятий, ведь они имеют высокое содержание азота и метана. Второй источник опасности – заводы и предприятия энергетической отрасли.

В сентябре и октябре 2021 года экологи наблюдали ощутимый всплеск загрязнения нижних слоев атмосферы. В частности, в поселке Барановка, далеком от крупных загрязнителей, уровень мелкодисперсной пыли размером 2,5 мкм достигал 247 единиц при норме до 50 единиц.

загрязнение водных ресурсов

Что касается загрязнения водных ресурсов, то есть хорошие новости: их уровень уменьшился за последние два года. Отчасти благодаря инспекции очистных сооружений и канализации Житомира.

Черновицкая область — 2 место

Место в рейтинге 2021 года — 1.

[ + – ] Черновицкая область, 2 место в Экологическом рейтинге областей Украины 2022

качество воздуха

Снова Черновицкая область занимает лидерские позиции в экологическом рейтинге Украины по показателям качества воздуха, уровень загрязнения атмосферы здесь ежегодно снижается. По данным экологов, сокращается количество предприятий, имеющих разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Но Госэкоинспекция отмечает, что Черновицкая область в прошлом году заняла третье место по количеству предприятий-нарушителей, превышающих допустимую норму выбросов, всего 12. Для сравнения, на первом месте — Днепропетровская область со 109 нарушителями. Также качество воздуха улучшают зеленые насаждения: по информации Черновицкой ОГА, прошлой осенью на Буковине высадили более 1 млн. деревьев.

сортировка мусора

Свалки остаются главной экологической проблемой области, но и здесь есть положительные сдвиги. В 2021 году Черновцы начали зарабатывать деньги на сортировке бытовых отходов. Теперь сортировкой мусора на Черновицком полигоне и последующей реализацией вторичного сырья занимается лицензированная компания, которая платит налоги. Пока что сортировка происходит вручную, но уже в этом году планируют купить современную сортировочную линию за 8,5 млн грн. На следующем этапе в областном центре намерены установить контейнеры для раздельного сбора твердых бытовых отходов.

Закарпатская область — 3 место

Место в рейтинге 2021 года — 3.

[ + – ] Закарпатье, 3 место в Экологическом рейтинге областей Украины 2022

промышленные выбросы

Этот регион считается относительно чистым, количество и мощности промышленных предприятий здесь невелики, поэтому уровень именно тех видов загрязнения, которые мониторят на государственном уровне, умеренный. Однако заметное в последние годы увеличение выбросов метана и других парниковых газов дает повод для беспокойства.

качество воздуха

Отметим, что определенные экологические проблемы региона остались за пределами общегосударственной системы мониторинга. В частности, загрязнение воздуха мелкодисперсной пылью в размере 2,5 мкм. Очень показательно, что его уровень высок даже в курортных зонах, обычно привлекающих туристов идеей оздоровления в "экологически чистых условиях".

загрязнение пылью

Новая частная станция мониторинга уровня мелкодисперсной пыли заработала в поселке Нижнее Солотвино Ужгородского района в январе 2022 года и уже выдала опасно высокий показатель — 153 единицы. Считается, что дышать без последствий для здоровья можно воздухом с уровнем не выше 50 единиц. Ценители внутреннего туризма хорошо знают это место, ведь там есть термальные источники, которые считают целебными. Глава общественной организации SaveDnipro Ирина Черныш отмечает, что наиболее остро вредное влияние загрязнения пылью испытывают люди, которые живут недалеко от источников, ведь пыль рассеивается в низких слоях атмосферы. Зимой воздух загрязняется отопительными котлами, поскольку в этом регионе активно используют твердое топливо.

Волынская область — 4 место

Место в рейтинге 2021 года — 4.

[ + – ] Волынская область, 4 место в Экологическом рейтинге областей Украины 2022

наводнения

В прошлом году этот регион стал немного ближе к решению своей болезненной проблемы — наводнений. 50 населенных пунктов и 100 тыс. га земли годами оказывались под угрозой затопления из-за сезонных осадков. В регионе не было надлежащей системы распределения воды для предотвращения наводнений. В 2021 году завершилась работа целевой государственной программы развития водных ресурсов, которая должна была создать такую систему. В текущем году станет понятным, насколько эффективны принятые меры предосторожности.

промышленные выбросы

Если говорить о загрязнении атмосферы, то его основными источниками на Волыни считают автотранспортные компании, газодобывающие предприятия, нефтеперерабатывающие заводы, а также сельскохозяйственные предприятия и пищевую промышленность.

50 населенных пунктов Волыни и 100 тыс. га земли годами были под угрозой затопления из-за сезонных осадков.

В 2021 году Госэкоинспекция активно принялась решать еще одну характерную для региона проблему — нелегальную добычу недр с нарушением технологии и причинением вреда окружающей среде. В частности, речь идет о самовольной добыче песка, после которой остаются заброшенные карьеры. Частичную ответственность за это несут местные власти, не принимающие надлежащих мер контроля добывающей деятельности. Именно поэтому в 2021 году Госэкоинспекция Волынской области предъявила Камень-Каширскому городскому совету претензии на общую сумму свыше 243 млн грн за ущерб, причиненный окружающей среде в результате самовольной добычи недр.

Ровенская область — 5 место

Место в рейтинге 2021 года — 5.

[ + – ] Ровенская область, 5 место в Экологическом рейтинге областей Украины 2022

загрязнение сточных вод

Ощутимой проблемой Ровенщины является объем загрязненных сточных вод, что составляет 747,4 куб. м/кв. км — на уровне среднего значения по стране, в то время как другие показатели загрязнения окружающей среды в регионе в целом низкие. Это приводит, в частности, к ухудшению состояния воды в местных реках, что также влияет на хозяйственное использование водоохранных зон. По данным Госэкоинспекции, в сентябре 2021 года содержание азота нитритного в реке Устье превышало норму более чем в шесть раз, загрязнены также другие реки. В области действует программа очистки рек до 2025 года, однако выполняется вяло: в прошлом году администрация отчиталась только о создании проектно-сметной документации.

"Ровенский водоканал ведет переговоры о получении кредита на строительство новых очистных сооружений. Однако очистные сооружения почти всех городов области работают ненадлежащим образом", — добавляет Андрей Мартынюк, глава природоохранной ОО "Экоклуб" в Ровно.

химические предприятия

Также для региона актуальны техногенные факторы, поскольку крупными загрязнителями окружающей среды является завод "Ривнеазот", Костопольский завод стеклоизделий. Кроме того, третий год активисты протестуют против строительства деревообрабатывающего завода "Кроноспан" в Городке.

"Компания планирует перерабатывать более 20% всей срезаемой в Украине древесины. Это может нести угрозу для здоровья местных жителей и для сохранения лесов. Местные власти согласовали строительство", — рассказывает Мартынюк.

Хмельницкая область — 6 место

Место в рейтинге 2021 года — 6.

[ + – ] Хмельницкая область, 6 место в Экологическом рейтинге областей Украины 2022

неочищенные стоки

Госэкоинспекция в 2020–2021 годах подсчитала ущерб, нанесенный водным ресурсам страны предприятиями. Третье место в этом списке досталось коммунальному предприятию "Красиловское", расположенному в Хмельницкой области. Ущерб от сброса в водоемы неочищенных и недостаточно очищенных стоков оценили в 1,3 млн грн.

промышленные выбросы

Экоактивисты области много лет жаловались на одного из основных загрязнителей региона — Понинковскую картонно-бумажную фабрику, которая сливала отходы в реки — Хомору и Случь. В конце сентября 2021 года проблема разрешилась: после технического переоснащения очистные сооружения фабрики заработали на полную мощность.

Ущерб от сброса в водоемы неочищенных и недостаточно очищенных стоков оценили в 1,3 млн грн

По оценке экоактивистки Анны Полийчук, еще один положительный пример отношения к окружающей среде – работа Центра управления отходами. За 2021 год более 6 тыс. человек воспользовались услугами центра, он собрал около 800 кг полиэтилена, 5,5 т батареек и 2 тыс. термометров.

Мэрия Хмельницкого отчиталась, что за последние пять лет в городе высадили почти 10 тыс. деревьев и кустов, за это время снесли в полтора раза меньше старых зеленых насаждений.

Черниговская область — 7 место

Место в рейтинге 2021 года — 9-10

[ + – ] Черниговская область, 7 место в Экологическом рейтинге областей Украины 2022

химические средства защиты растений

По данным департамента экологии и природных ресурсов Черниговской облгосадминистрации, одной из наиболее актуальных экологических проблем области является наличие на ее территории непригодных для использования химических средств защиты растений. Сегодня в области не утилизировано 266,3 т таких химикатов. Они хранятся во всех пяти районах области, значительная часть расположена в бассейнах рек, являющихся источником питьевого водоснабжения.

качество воздуха

По мнению экологов Черниговской ОГА, общее состояние окружающей среды региона неплохое: в течение 2021 года не фиксировались критические показатели уровня загрязненности. По их подсчетам, Чернигов находится на 29 месте среди 39 крупных городов страны по показателям загрязненности воздуха.

незаконная вырубка леса

Для Черниговской области по-прежнему актуальна проблема незаконной вырубки лесов. По данным Госэкоинспекции, в 2021 году в регионе уничтожено более 7,7 тыс. деревьев, нанесенный ущерб оценивается почти в 40 млн грн.

Одесская область — 8 место

Место в рейтинге 2021 года — 11-12

[ + – ] Одесская область, 8 место в Экологическом рейтинге областей Украины 2022

промышленные выбросы

Загрязненность воздуха и воды были актуальными темами 2021 года в Одесской области: в новостях регулярно появлялись сообщения о том, что в том или ином районе Одессы опасно дышать, а в воздухе стоит удушающий запах. Также летом сообщали про мор креветок в Хаджибеевском лимане. По словам Владислава Балинского, председателя ОО "Зеленый лист", воздух загрязнен из-за большого количества автотранспорта в городе и работы порта. Также в воздухе отмечают большое содержание пылевых частиц PM2,5 и PM10 – это влияние области на Одессу, где территория почти вся распахана и из-за эрозии почвы пыль поднимается в воздух.

"Проблема в том, что местные власти не заинтересованы в объективной информации о состоянии воздуха и не хотят вкладывать средства в его мониторинг", — говорит Балинский.

отсутствие модернизации системы очистки вод

Также не модернизируются канализация и системы очистки воды в Одессе. Поэтому дождевые и фекальные выбросы регулярно загрязняют Одесский залив и Хаджибеевский лиман. Выбросы со станции биологической очистки "Северная" происходят в городе в 150-200 м от пляжей. Загрязнение воды приводит к цветению зеленых и диатомовых водорослей, что не только срывает пляжный сезон, но и вредит здоровью людей.

"Эти водоросли — патогены, потому что выделяют в воздух токсичные вещества. В мире были случаи, когда люди травились насмерть от морепродуктов из таких загрязненных водоемов", — рассказывает Фокусу Балинский.

отлов ядовитой рыбы

Он с коллегами организовал лабораторное исследование рыбы, которую ловят в Хаджибеевском лимане и продают одесситам. В рыбе нашли дуст — инсектицид, ядовитый для людей и давно запрещенный для использования. Дуст загрязняет лиман, на берегах которого его хранилище расположено еще с советских времен. Это вещество хранится ненадлежащим образом, но местные власти отложили его утилизацию на 2022 год из-за нехватки средств.

Тернопольская область — 9 место

Место в рейтинге 2021 года — 14-15

[ + – ] Тернопольская область, 9 место в Экологическом рейтинге областей Украины 2022

загрязнение сточных вод

В регионе актуальной проблемой остается состояние Тернопольского пруда. Местные активисты уже не первый год предупреждают, что известное на всю Украину озеро постепенно превращается в болото. В последнее время периметр водоема еще больше зарос. Причин ухудшения ситуации несколько, но самые главные — сточные воды из окрестных сел и попадание в воду химикатов, используемых в сельском хозяйстве. Кроме того, во время дождей в озеро сливаются с дорог автомобильные смазки и соль, по которой зимой посыпают тротуары. Как пишет на своей странице в Facebook Александр Филь, глава местной организации "Экоальянс", из-за загрязнения воды здесь начали доминировать сине-зеленые водоросли, выделяющие токсичные вещества.

незаконная вырубка леса

Среди прочих экологических вызовов Тернопольской области выделим застройку парков. По информации местных журналистов, тернопольские парковые зоны за предыдущие 27 лет сократились на 20 га. Последний громкий скандал связан с парком "Загребелье": областной совет планирует отдать 25,5 га зеленой зоны под "стационарную рекреацию". Активисты уверены, что это предполагает размещение отелей, кемпингов и ресторанов, которые уничтожат зеленую территорию.

защита водных ресурсов от загрязнения и истощения

В конце прошлого года в регионе утвердили программу водно-экологического оздоровления природной среды Тернопольской области на 2022-2024 годы. Одна из основных ее целей — предотвращение антропогенного воздействия на окружающую среду и защиту водных ресурсов Тернопольщины от загрязнения и истощения. В области надеются в ближайшие годы восстановить и оздоровить водные экосистемы в бассейнах рек.

Винницкая область — 10 место

Место в рейтинге 2021 года — 9-10

[ + – ] Винницкая область, 10 место в Экологическом рейтинге областей Украины 2022

незаконная вырубка леса

Для этого региона актуальна проблема незаконной вырубки леса. Только в декабре 2021 года Госэкоинспекция Винницкой области зафиксировала факт самовольной вырубки 120 деревьев в угодьях ГП "Тульчинский райагрополис". В области имеется 11 природных объектов, включенных в общеевропейский список "Изумрудной сети". Они официально признаны неприкосновенными территориями, имеющими принципиальное значение для сохранения разнообразия видов флоры и фауны. Именно поэтому неспособность местных властей предотвратить несанкционированную вырубку вызывает обеспокоенность общественности.

сезонное сжигание листьев

В области распространена практика осеннего сжигания листьев. В частности, частная станция мониторинга уровня загрязнения воздуха мелкодисперсной пылью, установленная в Ладыжине Гайсинского района, выдавала опасно высокие показатели в октябре — ноябре 2021 года. Скорее всего, источник такого загрязнения осенью – сезонное сжигание. Речь идет об очень опасном явлении. Температура горения листьев относительно низкая, поэтому вредные вещества остаются в нижних слоях атмосферы, ими дышат люди. Уровень выбросов очень высок, потому что в этом случае отсутствует любая фильтрация, фактически происходит отравление людей. Особенно опасным экологи считают сжигание опавшей листвы вблизи автомобильных дорог.

промышленные выбросы

Вообще жителям Ладыжина не позавидуешь. Доля этого города в общем объеме вредных атмосферных выбросов области составляет более 75%, поскольку там расположено около 200 промышленных предприятий. Для сравнения, доля областного центра, Винницы, меньше 3%.

Черкасская область — 11 место

Место в рейтинге 2021 года — 11-12

[ + – ] Черкасская область, 11 место в Экологическом рейтинге областей Украины 2022

качество воздуха

В 2021 году в Черкасской области создали сеть станций для контроля качества воздуха, установив 41 станцию мониторинга, из которых пока работают 19. Всего в течение года качество воздуха в регионе оставалось в пределах нормы, но 11 августа в Черкассах зафиксировали рекордное содержание формальдегида в воздухе. Концентрация опасного газа превысила в десятки раз предельно допустимую норму.

За последний квартал 2021 года в Черкасской области запустили две новые солнечные электростанции общей мощностью 56,25 МВт. Всего за год ввели в эксплуатацию шесть солнечных электростанций и одну минигидроэлектростанцию.

В Черкасской области создали сеть станций для контроля качества воздуха, установив 41 станцию мониторинга, из которых пока работают 19

Черкасское коммунальное предприятие "Экология" приступило к переработке отходов, создавая из них альтернативное топливо, которое намерены использовать для выработки тепловой и электрической энергии.

загрязнение водоемов и земель

Одной из главных экологических проблем региона остается загрязнение водоемов и земель. Например, по данным Госэкоинспекции, базирующийся в Городище сахарный завод загрязнил земли токсичными веществами, в результате нанес ущерб окружающей среде более чем на 24 млн грн.

Кировоградская область — 12 место

Место в рейтинге 2021 года — 14-15

[ + – ] Кировоградская область, 12 место в Экологическом рейтинге областей Украины 2022

добыча урановой руды

В 2021 Кировоградщина имела те же традиционные проблемы окружающей среды, что и в предыдущие годы: загрязнение воды и воздуха из-за добычи урановой руды, большие залежи которой есть в регионе. Однако громкую огласку приобрела история из областного центра Кропивницкого, где в начале года компания MacDonalds объявила планы построить свой ресторан. Его хотят разместить в центральном сквере города, вырубив две трети из 102 деревьев.

незаконная вырубка леса

Начиная с апреля, экоактивисты противостояли местным властям и вели переговоры с представителями MacDonalds. Эти шаги не имели эффекта, поэтому 24 октября Надежда Паливода, глава общественной организации "Озеленення Кропiвницький", объявила бессрочную голодовку, чтобы остановить вырубку деревьев. Акция имела резонанс: вслед за Надеждой и другие экоактивисты выходили к MacDonalds в своих городах, 30 октября был объявлен всеукраинский флешмоб.

В конце года международная организация Animal Save Movement опубликовала петицию с призывом остановить вредную для окружающей среды практику сети быстрого питания в Украине. Однако судьба сквера до сих пор остается неопределенной, потому что местные власти не реагируют на призывы активистов.

Луганская область — 13 место

Место в рейтинге 2021 года — 7.

[ + – ] Луганская область, 13 место в Экологическом рейтинге областей Украины 2022

неочищенные стоки

Ситуация с окружающей средой на Донбассе приобрела признаки экологической катастрофы — к такому выводу пришли исследователи международной организации Truth Hounds, которые в мае 2021 года опубликовали отчет "Окружающая среда Донбасса: Невидимый фронт". В Луганской области происходит то, о чем эксперты предупреждали еще три года назад: шахтные воды ГП "Первомайскуголь", которые на неподконтрольных территориях не откачивают, перетекают в шахты на подконтрольной Украине территории. Несмотря на то, что там установили дополнительные откачивающие насосы, этих мощностей не хватает, и шахтные воды выходят на поверхность.

Так произошло на шахте "Золотое", очистные сооружения которой не справляются с объемом воды, и она выбрасывается в реку Камышеваху. Исследователи установили, что шахтная вода сильно загрязнена: содержание сульфатов в ней почти в восемь раз превышает норму. Если шахтные воды будут разливаться еще больше и выходить на поверхность, это чревато подтоплением населенных пунктов, где проживает 80 тыс. человек, а также сельскохозяйственных и природных ареалов.

Также опасно то, что проблема шахтных вод носит трансграничный характер. Как указывают эксперты из Truth Hounds, загрязненная вода попадает в Северский Донец, главную водную артерию Луганщины, а дальше в реку Дон и Азовское море.

Ивано-Франковская область — 14 место

Место в рейтинге 2021 года — 16-18

[ + – ] Ивано-Франковская область, 14 место

качество воздуха

В горных районах, где преобладает частный сектор, очень остро стоит вопрос о загрязнении воздуха мелкодисперсной пылью из-за бытовых отопительных котлов. Например, в Верховине, где установлена станция мониторинга этого вида загрязнения. В феврале и марте 2021 года, а также с ноября 2021 по январь 2022 в поселке фиксировали опасные для здоровья жителей показатели, превышающие норму в шесть раз. Горный ландшафт лишь обостряет проблему из-за снижения циркуляции воздуха. Глава общественной организации Save Dnipro Ирина Черныш отмечает, что в сезонные пики уровень загрязнения этой пылью в Верховине заметно выше, чем в промышленных городах Днепропетровской и Донецкой областей.

загрязнение подземных вод

Вторая серьезная экологическая проблема региона связана с Калушским горнопромышленным районом: еще 12 лет назад его определили как зону чрезвычайной экологической ситуации. В советское время в Калуше добывали калийные соли. Сейчас старые давно нефункционирующие шахты обваливаются и образуют большие пустоты, а также засаливают подземные воды. В конце концов, токсичные вещества из "мертвых" шахт попадают в источники питьевой воды, которыми пользуется население региона, также эти вещества попадают в Днестр.

загрязнение от теплоэлектростанции

Третий повод для беспокойства общественности – загрязнение от Бурштынской теплоэлектростанции. Как отмечают местные экоактивисты, дымовой шлейф этого предприятия тянется на десятки и даже сотни километров.

Херсонская область — 15 место

Место в рейтинге 2021 года — 13

[ + – ] Херсонская область, 15 место в Экологическом рейтинге областей Украины 2022

промышленные выбросы

Жители Херсона долгое время боролись за закрытие асфальтного завода "Микрон", расположенного у рек Кошева, Днепр и рядом с жилыми домами. Экоактивисты сообщили, что после многочисленных жалоб, протестов и судебных дел один из главных загрязнителей воздуха региона прекратил работу с августа 2021 года. Но проблема выбросов в атмосферу по-прежнему актуальна для области. По словам Юлии Тищенко, представительницы ОО "Море Зета", помимо транспорта воздух отравляет сезонное отопление домов, жильцы которых используют как топливо все что угодно, даже резину и пластик.

"Поскольку в Херсоне много частных домов, с подорожанием газа проблема загрязнения воздуха значительно усилилась. К тому же в городе продолжается практика сноса деревьев под парковки, киоски или магазины, что также влечет за собой негативные последствия", — говорит Тищенко.

химические средства защиты растений

В области со времен СССР накопилось много запрещенных и непригодных для использования в сельском хозяйстве химических средств защиты растений. Усугубляют проблему и местные фермеры, которые борются с грызунами, разбрасывая на полях отравленное зерно. В 2021 году несколько раз фиксировали массовую гибель краснокнижных птиц в биосферном заповеднике "Аскания-Нова".

Из положительных моментов Юлия Тищенко отмечает работу Сортировочного центра, принимающего более 35 фракций отходов.

"Благодаря частной инициативе в Херсоне организуется раздельный сбор твердых бытовых отходов — уже построено десять площадок. От пищевых отходов свалку разгружает первая червячная ферма города", — говорит эксперт.

сортировка мусора

Однако по-прежнему в Херсонской области не налажен сбор отработанных батареек и аккумуляторов и не внедрена система сортировки мусора.

Киевская область — 16 место

Место в рейтинге 2021 года — 8.

[ + – ] Киевская область, 16 место

промышленные выбросы

Важным фактором влияния на окружающую среду Киевщины является промышленность: в области вокруг столицы размещено много предприятий, которые загрязняют окружающую среду. По данным Госэкоинспекции, в 2021 году субъекты хозяйствования загрязняли водоемы области, нанося ущерб на 115 тыс. грн в день.

незаконная вырубка леса

Так же, как в Киеве, в области актуальна проблема застройки, в том числе на землях природно-заповедного фонда, лесничеств.

"Например, в селе Лебедевка Вышгородского района застроены леса, в том числе по дамбе на левом берегу Киевского водохранилища. Там стоят имения, отгороженные береговые линии, пришвартованные яхты. Часто это делается без документации", — рассказывает Фокусу эколог Александр Соколенко.

уничтожение самосевных лесов

Также он обращает внимание на хаотическое сельское хозяйство в поймах рек и на территории лесов.

"К северо-западу от Киева появилось много самосевных лесов на месте заброшенных колхозных земель. Сейчас эти земли перешли в пользование других лиц и имеют статус сельхозугодий, а леса уничтожают. Делают это просто на будущее – порубили сосны, они лежат и погибают, чтобы государство не претендовало на эту территорию", — говорит эколог. По мнению специалиста, такие природные объекты как самосевные леса необходимо законодательно защищать, чтобы Украина могла увеличивать площади природно-заповедного фонда.

Полтавская область — 17 место

Место в рейтинге 2021 года — 20-21

[ + – ] Полтавская область, 17 место в Экологическом рейтинге областей Украины 2022

сортировка мусора

Эта область генерирует необычайно много отходов, количество которых более чем в четыре раза превышает среднее значение по Украине. Как говорит Максим Макуха, специалист по техническим вопросам и соучредитель ОО "Эколтава", проблема отходов волнует граждан, потому что в области нет ни одного мусороперерабатывающего завода, а полигонов всего два. Однако местные власти разрабатывают стратегии и программы обращения с отходами, сотрудничают с общественностью в этом вопросе.

уничтожение природных экосистем

В то же время в экспертной среде Полтавщины большую обеспокоенность вызывает распашка территории, особенно то, что под пашню отдают природные комплексы лугов или пойм рек, в частности из природно-заповедного фонда.

"Мы забираем территории к дикой природы, они становятся местами индустриального фермерства, уничтожающего природные экосистемы, отравляющего реки, куда попадают удобрения и ядохимикаты. В долгосрочной перспективе мы уничтожаем плодородие земель и рискуем получить проблемы с пищевой безопасностью", — говорит Максим Макуха.

незаконная вырубка леса

Полтавские экологи обращают внимание также на такую проблему, как уничтожение лесополос, о чем официальных данных почти нет. Макуха и его коллеги в 2021 году организовали исследования в Градижской и Новоселовской ОТГ на Полтавщине и обнаружили, что в этих общинах за время независимости Украины уничтожено 5% и 10% лесополос соответственно, которые должны сдерживать пылевые бури, предотвращать эрозию почвы и способствовать урожайности. Сейчас для восстановления лесополос необходимы усилия и деньги, которых у громад не хватает.

Николаевская область — 18 место

Место в рейтинге 2021 года — 16-18

[ + – ] Николаевская область, 18 место в Экологическом рейтинге областей Украины 2022

незаконная вырубка леса

Одна из неотложных проблем области — исчезновение природных зон. Традиционно Николаевщина занимает последние места в стране по площади заповедного фонда. Он составляет всего 3,14% от общей площади области и за последние три года увеличился всего на 810 га благодаря созданию заказников. А вот увеличение сельскохозяйственных угодий идет сверхактивно — как официально, так и путем незаконных вспашек, самозахвата и нецелевого использования земель. Ситуацию усложнили изменения в Земельный кодекс, вступившие в силу весной 2021 года. Согласно им, управление землей государство передало местным громадам.

деградация земельных ресурсов

"Многие громады воспринимают предоставленную им государством природную территорию исключительно как ресурс и, как следствие, сдают ее в аренду для ведения сельского хозяйства", — рассказывает Фокусу Виктор Скоробогатов, эксперт по охране степей Украинской природоохранной группы. Специалисты этой организации в 2021-м посчитали, что за последние годы дополнительно под пашню отведено 40% (около 3 тыс. га) степных участков только в пределах бывших Вознесенского и Веселиновского районов.

"Все это происходит на фоне тотальной деградации земельных ресурсов и невыполнении государством собственных планов по консервации деградированных земель", — говорит эксперт.

Запорожская область — 19 место

Место в рейтинге 2021 года — 22.

[ + – ] Запорожская область, 19 место в Экологическом рейтинге областей Украины 2022

выбросы парниковых газов

В 2021 году крупные промышленные предприятия региона приступили к верификации отчетов о выбросах парниковых газов и программах модернизации, направленных на декарбонизацию и снижение выбросов в атмосферный воздух. Это уже сделали Запорожсталь, Запорожский завод ферросплавов, Абразивный комбинат и другие. Активисты собрали около 3 тыс. подписей под требованием поэтапного снижения выбросов, письма переданы в Кабмин.

незаконная вырубка леса

Общественность Запорожья также прилагает усилия для сохранения зеленых зон в черте города. В частности, суд удовлетворил иск о незаконной вырубке деревьев в парке Яланского.

В 2021-м произошло еще несколько положительных сдвигов: создана экологическая прокуратура, разработаны региональные программы мониторинга качества воздуха, которые должны привести к снижению выбросов, и городская программа оповещения предприятий и населения о неблагоприятных метеорологических условиях и рисках загрязнения воздуха.

свалки опасных отходов

Продолжаются споры по поводу строительства каолинового карьера в Вольнянском районе Запорожской области: экспертизы доказали отсутствие риска радиационного загрязнения подземных вод, но остаются вопросы о загрязнении пылью. Возле села Камышеваха до сих пор существуют свалки опасных отходов.

Еще один фактор ухудшения окружающей среды Запорожской области — количество автотранспорта, из-за чего через год выбросы в воздух выросли на треть

"Чувствуется положительная тенденция к планированию решения экологических проблем на уровне органов местного самоуправления, — отмечает Татьяна Жавжарова, председатель ОО "Экосенс". — Наличие соответствующих программ — первый шаг к более чистому воздуху и воде. Позитивным является декларирование властями и заводами ценностей Европейского зеленого курса. Отмечу большую прозрачность и открытость принятия решений облсоветом и облгосадминистрацией, возможность участия общественности и ученых в разработке программ, работе комиссий, однако финансирование, выделенное на эти программы, недостаточно. Ежегодно проявляются определенные негативные изменения: "зеленый" Днепр, обмелевшие реки, деградированные земли, вырубленные лесополосы, возникают новые стихийные свалки".

автомобильная нагрузка

Еще один фактор ухудшения экологического состояния региона – количество автотранспорта, из-за чего за год выбросы в воздух выросли на треть.

Харьковская область — 20 место

Место в рейтинге 2021 года — 20-21

[ + – ] Харьковская область, 20 место в Экологическом рейтинге областей Украины 2022

загрязнение водоемов

В июне прошлого года Артем Приходько, экоактивист из Харькова, опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Зеленскому. Приходько просил президента помочь сохранить местную реку Уды, протекающую в пределах четырех районов региона и областного центра. Ситуация с рекой ухудшается с каждым месяцем.

"Тонны бытового и промышленного мусора образуют целые острова, с которыми в одиночку борются небезразличные харьковчане", — рассказывает активист. Уже зимой в воде стали замечать мертвых уток. Активист считает, что причина — канализационные отходы, сливаемые в реку из Диканевских очистных сооружений. Аналогичная ситуация на реке Лопань, куда тоже попадают фекалии.

За последний год произошли и положительные изменения: на реке Уды вблизи Жихорской плотины активисты установили ловитель мусора Trash Killer, который не будет мешать плыть по течению. Стоимость конструкции – 250 тыс. грн. Главной целью на 2022 год Приходько называет реконструкцию Диканевских очистных сооружений.

химические предприятия

Актуальной остается проблема с выбросами коксохимического завода "Новомет". В начале прошлого года харьковчане провели четыре митинга против деятельности коксохима. После этого завод установил новые фильтры и выплатил 3,5 млн грн штрафа, начисленного ему Госэкоинспекцией. Но в сентябре горожане заметили, что завод при работе снова выбрасывает черный дым в воздух.

"Это доказывает, что фильтры, которые установили в цехе подготовки угольной шахты, никак не решают основную проблему загрязнения окружающей среды", — подчеркивает Приходько.

Львовская область — 21 место

Место в рейтинге 2021 года — 16-18

[ + – ] Львовская область, 21 место в Экологическом рейтинге областей Украины 2022

незаконная вырубка леса

Львовский областной совет определил развитие природно-заповедного фонда, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия одними из приоритетов Программы охраны окружающей среды на 2021-2025 годы. Эта проблема на Львовщине так же актуальна, как и загрязнение рек, утилизация отходов и экологические потери от деятельности горной промышленности. В регионе распространены незаконные рубки лесов, санитарные рубки сверх установленных законодательством лимитов.

"Есть и конфликты громад с лесоводами, потому что отсутствуют простые, понятные механизмы привлечения активных граждан к принятию решений по вырубкам участков леса, которые могут оказать влияние на жизнь громады", — говорит Дмитрий Карабчук, основатель ОО "Лесные инициативы и общество", координатор проектов лесного направления. Правила вырубки лесов до сих пор базируются на советском законодательстве и имеют много неувязок, что создает почву для злоупотреблений. В конце 2021 Государственное агентство лесных ресурсов Украины обнародовало для обсуждения проект новых правил вырубки. Эксперты указывают, что и он имеет недостатки, в частности, не учитывается то, что вырубки сами по себе могут вредить окружающей среде и биоразнообразию, даже если они законны.

Сумская область — 22 место

Место в рейтинге 2021 года — 19

[ + – ] Сумская область, 22 место в Экологическом рейтинге областей Украины 2022

сортировка мусора

Одна из самых актуальных проблем окружающей среды в регионе – обращение с мусором. Наиболее показательна ситуация со свалкой медицинских отходов, которая сложилась еще в декабре 2020 года. Тогда жители Старого Села возле Сум обнаружили свалку, где лежали под открытым небом использованные маски и ПЦР-тесты. В течение 2021 года шли суды с предприятием, перевозившим отходы без лицензии, директора несколько раз штрафовали. Свалку перевезли в Сумы, однако неизвестно, какой будет дальнейшая судьба этих отходов и начнут ли их должным образом перерабатывать.

нарушение природно-заповедной территории

Также в области нарушают природно-заповедные территории. Как рассказывает Фокусу геоботаник Сергей Панченко, поймы рек Сейм и Псел разоряют, а малые реки перегораживают плотинами, из-за чего повышается риск водной и ветровой эрозии почв. И хотя в области занимаются популяризацией природного туризма, местным властям не хватает понимания, как сохранять природный фонд.

"Решению этих проблем мешает отсутствие политической воли и координации усилий власти разных уровней и органов местного самоуправления. Хотя есть случаи, когда власть поддерживает отдельные экоинициативы на местах: Глуховщина, Путивль", — объясняет ученый.

Донецкая область — 23 место

Место в рейтинге 2021 года — 23

[ + – ] Донецкая область, 23 место в Экологическом рейтинге областей Украины 2022

незаконная охота и вырубка леса

В прошлом году местные государственные органы развернули масштабную кампанию по противодействию незаконной охоте и вырубке леса. Местные экоактивисты подчеркивают, что в центре внимания органов контроля должно быть снижение уровня загрязнения атмосферы, водных ресурсов и почв. В частности, одним из самых серьезных загрязнителей экологи Донбасса считают ЧАО "МК Азовсталь". Жители области и общественные организации отправляют жалобы в Госэкоинспекцию по поводу избыточности вредных газовидных выбросов с этого предприятия, которое может быть следствием нарушения технологий защиты атмосферного воздуха. Инспекторы факта нарушения до сих пор не установили. По официальной версии, сотрудники "МК Азовсталь" не пропустили инспекторов на территорию, ссылаясь на карантинные ограничения. В течение прошлого года Госэкоинспекция предприняла пять неудачных попыток проверить систему защиты воздуха этого предприятия.

качество воздуха

Промышленное загрязнение воздуха – давняя проблема региона. Один из наиболее существенных факторов экологического риска в Донецкой области – сжигание угля. При этом образуется двуокись углерода — газовидное вещество, считающееся виновником климатических изменений. Кроме того, выбросы угольной пыли, азота и серы вызывают сердечно-сосудистые заболевания, а также заболевания дыхательных путей у местного населения.

добывающая промышленность

Для шахтерского региона всегда актуальна проблема загрязнения добывающей промышленности. На неподконтрольных Украине территориях шахты были закрыты с нарушением технологии, ведь корректная процедура вывода шахты из эксплуатации длительна и недешева. Поэтому шахты заполняются водой и становятся источником экокатастроф.

Днепропетровская область — 24 место

Место в рейтинге 2021 года — 24

[ + – ] Днепропетровская область, 24 место в Экологическом рейтинге областей Украины 2022

промышленные выбросы

Главные территориальные очаги загрязнения в регионе – областной центр Днепр, Кривой Рог, Каменское и Павлоград. Кривой Рог заслуживает отдельного упоминания. В нем образуется примерно половина вредных атмосферных выбросов области. В составе выбросов много оксида углерода и метана, присутствуют также соединения азота. В городе расположен второй по мощности в Украине источник вредных газовидных выбросов — завод "АрселорМиттал". По данным природоохранной общественной организации "Хватит травить Кривой Рог", именно этот завод образует 80% вредных атмосферных выбросов. Также мощными загрязнителями области являются ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь" и АО "Днипроазот".

загрязнение водных ресурсов

Главным источником сливов загрязнений в воду экологи считают Днепровский металлургический комбинат. Приблизительно 75% объема сливных вод не соответствуют нормативам экологической безопасности. Местные активисты говорят о неудовлетворительном состоянии и морально устаревших очистных сооружениях. По словам Ирины Черныш, главы общественной организации SaveDnipro, часто крупные производственные предприятия, работающие еще с советских времен, экономят на обновлении очистных систем. Это касается атмосферных выбросов и сливных вод.

Киев — вне рейтинга

[ + – ] Киев, вне рейтинга

автомобильная нагрузка

Столица Украины – абсолютный чемпион страны по загрязненности воздуха и количеству отходов. Например, если в среднем по Украине выбросы загрязнителей в атмосферу составляют 6 т/кв. км, то в Киеве — 242,7 т/кв. км. Поэтому украинская столица регулярно входит в топ-10 самых загрязненных городов мира по версии компании IQair, исследующей качество воздуха по всей планете.

сортировка мусора

Такая же ситуация с отходами: их средний показатель по стране составляет 881,4 кг/кв. км, а в Киеве – 52 681,7 кг/кв. км. Отчасти высокие показатели объясняются объективными причинами: столица и ее города-спутники являются плотнее всего заселенной территорией в Украине, которая генерирует 10% отходов страны. В то же время, на окружающую среду влияют хронические градостроительные проблемы столицы: некачественная транспортная инфраструктура и хаотическая застройка Киева.

Как говорит эколог Александр Соколенко, состояние воздуха могло бы улучшиться, если бы киевляне массово пересели из автомобилей в общественный транспорт и на велосипеды. Однако трамвайную сеть киевская мэрия не спешит восстанавливать, велоинфраструктура города также неудовлетворительна.

деградация земельных ресурсов

Проблемой является также, по мнению эколога, хаотическая и чрезмерная застройка столицы и ее окрестностей жилыми комплексами без должной инфраструктуры. Помимо загрязненности воздуха это приводит к глобальному потеплению в Киеве, что несет плохие последствия.

"Из-за повышения температуры в киевских лесах сейчас беда: происходит усыхание сосны на десятках сотен гектаров. Эта сосна не перезрела, деревьям всего несколько десятков лет, но они стоят мертвые. А если мы теряем лесистость, то качество воздуха еще больше ухудшается", — говорит Соколенко.

Автономная республика Крым — вне рейтинга

[ + – ] Автономная республика Крым, вне рейтинга

промышленные выбросы

Действия оккупационных властей в Крыму приводят к ущербу окружающей среды полуострова, который увеличивается со временем.

"Находясь вне правового поля, оккупированный Крым становится объектом недальновидного вмешательства и преступной халатности, что приводит к разрушительным экологическим последствиям", — отмечает Алексей Василюк, соавтор исследования "Окружающая среда Крыма: изменения и потери за время оккупации", вторую часть которого ОО " КрымSOS" опубликовала в 2021 году.

По данным исследователей, наряду с такими известными проблемами окружающей среды, как техногенные катастрофы на заводе "Крымский титан" и недостаточное водоснабжение, набирает обороты истощение различных природных ресурсов.

загрязнение сточных вод

Например, в результате военных учений армии РФ территория полигона Опук на Керченском полуострове превратилась в пустыню с выжженной растительностью из-за загрязнения продуктами взрывов. А морские учения российских военных приводят к гибели рыбы, морских животных и загрязняют Черное море. Также вред акватории наносят регулярные сливы бытовых стоков городов на Южном берегу Крыма и разливы нефти.

пылевые бури

С другой стороны, степной Крым страдает от распашки степей, что разрушает целинные экосистемы и приводит к частым смерчам и пылевым бурям.

Масштаб проблем окружающей среды полуострова стал толчком для внесения в постоянные темы, обсуждаемые на международном саммите "Крымская платформа" в 2021 году. Кроме того, украинские правоохранительные органы расследуют 20 эпизодов преступных действий в сфере охраны окружающей среды в Крыму.

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