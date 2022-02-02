Екологічний рейтинг міст: Київ пройшов поза конкурсом, але це найбрудніше місто в країні

Через екологічну кризу Київ регулярно потрапляє у топ найбрудніших міст світу за версією компанії IQair, а якість повітря в столиці може ще погіршитися через зміну клімату в місті та усихання навколишніх лісів.

Київ — поза рейтингом найзабрудненіше місто України. В українській столиці відмічене велике автомобільне навантаження, забруднення повітря, деградація земельних ресурсів, а кількість відходів у Києві та міст поблизу становить 10% від усієї країни. Дані про стан довкілля міст України підготувала редакція Фокусу для рейтингу Найбрудніший — Київ. Екологічний рейтинг областей України 2022 року.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Екологічний рейтинг міст України: Стан повітря:

Українська столиця — чемпіон із забруднення повітря у країні. У Києві підмічено викид вихлопних газів в атмосферу на рівні 242,7 т/кв., тоді як в інших областях країни цей показник тримається на рівні 6 т/кв. км. Цьому виною є велике автомобільне навантаження у столиці. Через це Київ регулярно потрапляє в топ найбрудніших міст світу за версією компанії IQair. За словами еколога Олександра Соколенка, стан повітря в місті може погіршитися, якщо кияни масово відмовляться від особистих машин і пересядуть на громадський транспорт чи велосипеди. Але є проблема: велоінфраструктура Києва не розвивається та перебуває на незадовільному рівні, а транспортна інфраструктура Києва не якісна. Також на довкілля Києва впливає хаотична забудова міста.

Як справи зі сміттям:

Ситуація з відходами у столиці теж не найкраща. Середній показник сміття становить 52 681,7 кг/кв. км, а країною — 881,4 кг/кв.км. У столиці ця цифра вища майже у 60 разів, ніж у регіонах України. Для цього є об'єктивні причини: Київ та прилеглі до нього міста найгустіше заселені та генерують 10% відходів від усієї країни.

Деградація земельних ресурсів:

Еколог Олександр Соколенко вважає, що надмірна та хаотична забудова столиці України та її околиць без належної інфраструктури не лише забруднює повітря, а й призводить до зміни клімату: температура в місті зростає. Це несе погані наслідки для міста та його довкілля. За словами еколога, через підвищення температури у київських лісах почали усихати сосни на десятках сотень гектарів. Це призведе до ще гіршої якості повітря у місті.

Нагадаємо, раніше Київ опинився на передостанньому місці рейтингу топ-100 міст світу за якістю життя. При оцінці враховувалися якість охорони здоров'я та повітря, а також рівень безпеки та стійкість розвитку міста. Очолила рейтинг столиця Фінляндії — Гельсінкі, на другому місці — столиця Іспанії Мадрид, а на третьому місці опинилося місто Канади Ванкувер.