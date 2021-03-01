Київ опинився на передостанньому місці в ТОП-100 міст світу за якістю життя

При оцінці враховувалися якість охорони здоров'я і повітря, рівень безпеки і можливості для сталого розвитку міста.

За підсумками 2020 року столиця Фінляндії Гельсінкі очолила рейтинг топ-100 найбільш комфортних для життя міст світу. Про це йдеться у звіті City Wellbeing Index (CWI), складеному консалтинговою компанією Knight Frank.

CWI розраховувався на основі чотирьох показників: стан системи охорони здоров'я, рівень безпеки, якість повітря і стійкість (екологічна і ринкова).

Очолює список столиця Фінляндії Гельсінкі, на другому місці — іспанська столиця Мадрид, третій — канадський Ванкувер. У минулому році трійку лідерів становили тільки європейські міста: Осло, Цюрих і Гельсінкі.

Закінчують список у 2020 році Йоганнесбург (ПАР, 98-е місце), Київ (99-е місце) і Лагос (Нігерія, 100-е місце).

Москва і Петербург посіли 55-е і 58-е місця.

CWI компанія Knight Frank визначає в рамках свого головного дослідження Wealth Report ( "Звіт про багатство"). Її мета — виявити міста, які дозволяють громадянам досягти більш високого рівня добробуту. Аналітики компанії вважають, що CWI розраховується на основі тих показників, які люди беруть до уваги, приймаючи рішення про інвестиції або придбання нерухомості.

Нагадаємо: українська столиця посіла 20-е місце в міжнародному рейтингу ТОР-50 міст для дистанційної роботи у 2021 році. Про це повідомляє Big 7 Travel. Критеріями відбору міст були такі фактори: доступність інтернету, наявність коворкінгу, інфраструктура, рівень безпеки, вартість житла і їжі.

Київ посів 100-е місце в рейтингу найзеленіших міст світу у 2020 році за версією індексу міських зелених насаджень HUGSI. Згідно з даними рейтингу, частка зелених насаджень в українській столиці становить 44%, з яких 40% — дерева і 4% трава.