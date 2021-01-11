Киев вошел в мировой рейтинг лучших городов для удаленной работы

Первые три позиции рейтинга заняли Таллинн, Тбилиси и Белград.

Украинская столица заняла 20 место в международном рейтинге ТОР-50 городов для дистанционной работы в 2021 году. Об этом сообщает Big 7 Travel.

Критериями отбора городов были следующие факторы: доступность интернета, наличие коворкингов, инфраструктура, уровень безопасности, стоимость жилья и еды.

Всего в перечень издания вошло 50 городов. Первые три позиции рейтинга заняли Таллинн (Эстония), Тбилиси (Грузия), Белград (Сербия). Последние три: Лас-Пальмас (Канарские острова, Испания), Мехико (Мексика), Веллингтон (Новая Зеландия).

Авторы рейтинга отмечают, что украинская столица идеальна для удаленных работников, которые хотят исследовать уникальную украинскую культуру на протяжении длительного периода пребывания.

"Здесь не только хороший Wi-Fi, но и множество коворкинг-пространств, а Киев имеет отличное сообщение с остальной Европой, что делает его практичным вариантом для тех, кто хочет заниматься бюджетным путешествием", – пишут авторы рейтинга.

Ранее сообщалось, что более половины из 50-ти опрошенных украинских и международных компаний различных сфер бизнеса рассматривают возможность полного или частичного перехода на удаленный формат работы, при этом 35% хотели бы сократить площадь занимаемого офиса. Таковы результаты опроса консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости CBRE Ukraine.