Киев занял сотое место в рейтинге самых зеленых городов мира

В рейтинге представлены 155 городов из 60 стран мира.

Украинская столица заняла сотое место в рейтинге самых зеленых городов мира в 2020 году по версии индекса городских зеленых насаждений HUGSI.

Согласно данным рейтинга, часть городских зеленых насаждений в украинской столице составляет 44%, из которых 40% занимают деревья и 4% трава.

Первое место рейтинга занял город Шарлотт (штат Северная Каролина, США), на втором и третьем местах – Дурбан (Южная Африка) и Вильнюс (Литва).

HUGSI – индекс городских зеленых насаждений. В рейтинге анализируются 155 городов из 60 стран. HUGSI исследует размеры, пропорции, распределение и состояние зеленых насаждений в городских районах.

Отметим, ранее Фокус представил ежегодный "Рейтинг самых комфортных городов Украины". В рейтинге участвовали столица и областные центры, за исключением оккупированных Донецка, Луганска, а также Севастополя и столицы Автономной Республики Крым – Симферополя. Каждый из 22 городов мог максимально набрать 100 баллов. Самым комфортным городом оказался Киев. Столица заняла последнее место в рейтинге в сфере экологии, однако получила наивысший балл по уровню средней зарплаты и инвестиционной привлекательности. В итоге общий результат Киева составил 64,9 балла.