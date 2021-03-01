Киев оказался на предпоследнем месте в ТОП-100 городов мира по качеству жизни

При оценке учитывались качество здравоохранения и воздуха, уровень безопасности и возможности для устойчивого развития города.

По итогам 2020 года столица Финляндии Хельсинки возглавила рейтинг топ-100 самых комфортных для жизни городов мира. Об этом говорится в отчете City Wellbeing Index (CWI), составленном консалтинговой компанией Knight Frank.

CWI рассчитывался на основе четырех показателей: состояние системы здравоохранения, уровень безопасности, качество воздуха и устойчивость (экологическая и рыночная).

Возглавляет список столица Финляндии Хельсинки, на втором месте – испанская столица Мадрид, третий – канадский Ванкувер. В прошлом году тройку лидеров составляли только европейские города: Осло, Цюрих и Хельсинки.

Замыкают список в 2020 году Йоханнесбург (ЮАР, 98-е место), Киев (99-е место) и Лагос (Нигерия, 100-е место).

Москва и Петербург заняли соответственно 55-е и 58-е места.

CWI компания Knight Frank определяет в рамках своего главного исследования Wealth Report ("Отчет о богатстве"). Ее цель – выявить города, которые позволяют гражданам достичь более высокого уровня благосостояния. Аналитики компании считают, что CWI рассчитывается на основе тех показателей, которые люди учитывают, принимая решение об инвестициях или покупке недвижимости.

Напомним, украинская столица заняла 20-е место в международном рейтинге ТОР-50 городов для дистанционной работы в 2021 году. Об этом сообщает Big 7 Travel. Критериями отбора городов были следующие факторы: доступность интернета, наличие коворкингов, инфраструктура, уровень безопасности, стоимость жилья и еды.

Киев занял 100-е место в рейтинге самых зеленых городов мира в 2020 году по версии индекса городских зеленых насаждений HUGSI. Согласно данным рейтинга, доля зеленых насаждений в украинской столице составляет 44%, из которых 40% — деревья и 4% трава.