Київ задихається від туману та вихлопів: на Подолі різко зріс рівень забруднення повітря, – еколог

У Києві 5 листопада зафіксовано критичний рівень забруднення повітря на Подолі. Індекс якості сягнув 228 при нормі 50, тоді як в інших районах міста показники залишаються у межах допустимого рівня.

Як повідомляє ТСН, зранку у Києві спостерігається значне погіршення якості повітря. Найвищі показники фіксуються на Подолі, де рівень забруднення перевищує норму більш ніж у чотири рази. Місцевим мешканцям радять зачиняти вікна та утриматися від прогулянок у районі Поштової площі.

За даними моніторингу, індекс якості повітря у центрі Києва на ранок становив 228 при допустимому рівні 50. Найбільше перевищення зафіксовано на Набережному шосе. Водночас у решті міста показники залишаються в межах норми.

Станом на зараз моніторинг показує індекс якості повітря у центрі Києва 158 при допустимому рівні 50.

Еколог Олександр Соколенко пояснив, що головною причиною погіршення якості повітря стали вихлопні гази від великої кількості транспорту, який зранку стоїть у заторах.

"Забруднення від автотранспорту не завжди фіксується на запах. Люди можуть гуляти у зоні перевищення і не відчувати цього. Щодо високих показників на Набережному шосе, то вкупі з туманом завищені показники якості повітря можуть фіксуватися через вихлопи саме від автотранспорту. Шосе знаходиться наче у ямі — з одного боку схили Дніпра, а з іншого — рівна поверхня на лівий берег", — зазначив Олександр Соколенко.

Еколог додав, що туман і слабкий вітер сприяють накопиченню шкідливих викидів у повітрі, що погіршує ситуацію саме у нижній частині міста. За його словами, подібна ситуація виникає майже щодня через постійні затори на Набережному шосе.

"Там навіть у вихідні бувають затори. Сьогодні додалися туман та вітер. Тому маємо високі показники забрудненості повітря. Судячи з карти, в інших частинах міста не спостерігається якихось аномалій, лише добові стандартні перевищення. Зі зміною вітру ситуація зміниться. Тому тут порада одна — не перебувати зараз в районі Поштової площі та Пішохідного мосту, поки ситуація не зміниться", — пояснив еколог.

У КМДА повідомили, що станом на 8:00 рівень забрудненості атмосферного повітря у Києві залишається низьким. Радіаційний фон — у межах норми. За інформацією Департаменту захисту довкілля, вологість повітря становить 98%, вітер слабкий — 1 м/с, а туман може спотворювати показники деяких сенсорів, які реагують на частинки вологи як на пил.

"Датчики можуть реагувати на туман як на пил, що створює хибне враження про надмірне забруднення повітря", — уточнили у Департаменті.

Нагадаємо, у вересні подібна ситуація спостерігалася в столиці через погодні умови — слабкий вітер і підвищену вологість. Екологи радять киянам уникати прогулянок поблизу автомобільних шляхів у періоди туману, поки не покращиться циркуляція повітря.

Як повідомляв Фокус, через екологічну кризу Київ регулярно потрапляє у топ найбрудніших міст світу за версією компанії IQair, а якість повітря в столиці може ще погіршитися через зміну клімату в місті та усихання навколишніх лісів.

Нагадаємо, раніше Київ опинився на передостанньому місці рейтингу топ 100 міст світу за якістю життя.