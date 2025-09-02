Самая опасная работа в мире: как работает водитель автобуса на экстремальных дорогах (видео)

Гималаи считаются одними из самых опасных гор не только для туристов, но и пассажиров с водителями. Видео с поездкой автобуса посреди этой горной системы заставило сеть признать такую работу мужчины за рулем одной из самых опасных в мире.

Related video

Несмотря на огромные риски упасть в пропасть с пассажирами, водитель довольно умело проходит крутые склоны и повороты, как это видно на опубликованном видео в Reddit.

Ролик с автобусом стал вирусным в сети — набрал более 11 тыс. реакций. На кадрах можно увидеть, как автобус преодолевает горные склоны, а на кадрах заметно пропасть и водопад.

Транспортное средство продолжает проходить крутые повороты, а также активно поднимается по наклонной дороге. Через несколько секунд автобус выезжает на вершину склона, после чего продолжает двигаться по грунтовому покрытию дальше.

"Водитель автобуса в Гималаях является вероятно одной из самых опасных работ в мире", — говорится в подписи к вирусному видео.

Известно, что эти кадры были сняты на самой высокой горной системе мира не ранее марта этого года. В комментариях предполагают, что это похоже на одну из трасс в Непале, через который и пролегают Гималаи.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео, ряд юзеров признали опасность такой дороги, а одновременно — огромные риски связанные с этим. Больше всего корреспондентам понравились такие реплики:

"Выглядит, будто быть пассажиром этого автобуса тоже опасно";

"Ага, вот ты и сделал это видео еще страшнее для всех нас";

"За такие деньги меня не посадишь в этот автобус!";

"Сам автобус тоже выполняет опасную работу";

"Я бы собрал вещи в автобус и шел пешком вдоль дороги".

Ранее Фокус сообщал, что известно о самой опасной дороге в мире. Почти 60-километровая дорога Юнгас в Боливии, которая соединяет столицу Ла-Пас с городом Короико, была назвала местными и туристами "дорогой смерти".

Впоследствии стало известно, как в Китае строители "срезали" горы и построили скоростную магистраль. Местные власти решили проложить новую дорогу, но вместо того, чтобы делать туннельные переходы, чиновники решили строить дорогу "срезая горы".