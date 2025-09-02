Найнебезпечніша робота у світі: як працює водій автобуса на екстремальних дорогах (відео)

Гімалаї вважаються одними з найнебезпечніших гір не тільки для туристів, але й пасажирів з водіями. Відео з поїздкою автобуса посеред цієї гірської системи змусило мережу визнати таку роботу чоловіка за кермом однією з найнебезпечніших у світі.

Related video

Попри величезні ризики впасти в провалля з пасажирами, водій доволі вміло проходить круті схили та повороти, як це видно на опублікованому відео в Reddit.

Ролик з автобусом став вірусним у мережі — набрав понад 11 тис. реакцій. На кадрах можна побачити, як автобус долає гірські схили, а на кадрах помітно прірву та водоспад.

Транспортний засіб продовжує проходити круті повороти, а також активно підіймається похилою дорогою. За кілька секунд автобус виїжджає на вершину схилу, після чого продовжує рухатися грунтовим покриттям далі.

"Водій автобуса в Гімалаях є певно однією з найнебезпечніших робіт у світі", — йдеться в підписі до вірусного відео.

Наразі відомо, що ці кадри були зняті на найвищій гірській системі світу не раніше березня цього року. В коментарях припускають, що це схоже на одну з трас у Непалі, через який і пролягають Гімалаї.

Реакція соцмереж

У коментарях до відео, низка юзерів визнали небезпечність такої дороги, а водночас — величезні ризики пов'язані з цим. Найбільше дописувачам сподобалися такі репліки:

"Виглядає, ніби бути пасажиром цього автобуса теж небезпечно";

"Ага, ось ти й зробив це відео ще страшнішим для всіх нас";

"За такі гроші мене не посадиш у цей автобус!";

"Сам автобус теж виконує небезпечну роботу";

"Я б зібрав речі в автобус і йшов пішки уздовж дороги".

Раніше Фокус повідомляв, що відомо про найнебезпечнішу дорогу у світі. Майже 60-кілометрова дорога Юнгас у Болівії, яка з'єднує столицю Ла-Пас з містом Короїко, була назвала місцевими та туристами "дорогою смерті".

Згодом стало відомо, як у Китаї будівельники "зрізали" гори та побудували швидкісну магістраль. Місцева влада вирішила прокласти нову дорогу, але замість того, аби робити тунельні переходи, чиновники вирішили будувати дорогу "зрізаючи гори".