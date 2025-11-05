Tesla взлетит: Маск анонсировал "незабываемую" презентацию машины с "сумасшедшей технологией"

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что скоро Tesla представит первую летающую машину. По его словам, демонстрация войдет в историю и может состояться еще до конца года.

Автор подкаста Джо Роган спросил Маска, на каком этапе давно анонсированный им спорткар Tesla Roadster. На это миллиардер ответил, что компания уже приближается к демонстрации прототипа, которая будет "незабываемой". Его слова 5 ноября передали в Axios.

Маск заявил, что демонстрация Roadster "имеет шанс стать самой запоминающейся презентацией продукта за всю историю". В Tesla надеются, что она состоится "до конца года".

"В этой машине мы использовали какую-то сумасшедшую, сумасшедшую технологию", — подчеркнул предприниматель.

Он с иронией напомнил о словах другого миллиардера Питера Тиля, что человечество не получило летающие автомобили.

"Я думаю, если Питер хочет летающий автомобиль, мы должны иметь возможность его купить", — заметил Маск.

Он сравнил новую разработку с машинами из фильмов об агенте 007, как передали в Gizmodo.

"Это безумнее, чем что-либо у Джеймса Бонда… Если бы вы взяли все машины Джеймса Бонда и объединили их — оно безумнее, чем это", — заверил миллиардер.

Tesla взлетит: разве это возможно

В Gizmodo предположили, что речь идет о вертикальном взлетном и посадочном автомобиле, который может перевозить пассажиров, но обычно не ездит на дороге. В Axios также отметили, что рынок технологий в этой области сейчас вращается вокруг eVTOL — электрических транспортных средств с вертикальным взлетом и посадкой. Над такими, в частности, работает компания Joby Aviation. Они выглядят как большие дроны, вмещая четырех пассажиров и пилота.

Ранее Маск отвергал идею летающих автомобилей. В частности, в 2017 году он заявил, что такие машины будут достаточно шумными из-за очень высокой силы ветра. Миллиардер подчеркивал, что большое количество авто над головой не способствовало бы уменьшению тревоги, создавая много шума и выглядя угрожающей.

В издании Electrek заверили, что пока не существует никакой возможности, чтобы электрический автомобиль, который движется по дорогам, начал летать. Однако Tesla может добавить определенные технологии, например холодногазовые двигатели (cold-air thrusters) или вентиляторы, чтобы новая модель могла подпрыгивать или даже зависать на несколько секунд в воздухе.

"Конечно, это возможно, но это будет далеко не то, что люди представляют себе, когда думают о летающем автомобиле", — подчеркнули аналитики.

