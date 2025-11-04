Главный миф об электрокарах развеян: что говорят эксперты про их долговечность (фото)

В исследовании с участием 1300 электромобилей развенчали страх, связанный с быстрой деградацией и дорогой заменой батарей. Оказалось, что аккумуляторы современных электрокаров изнашиваются гораздо медленнее, чем принято считать.

Многие уверены, что через 5-8 лет эксплуатации АКБ электромобиля выходит из строя, и ее замена обходится в десятки тысяч долларов. Однако новое исследование шведского маркетплейса подержанных авто Kvdbil доказывает, что это не так, пишет Electrek.

Что выяснили исследователи

Эксперты проанализировали состояние здоровья аккумуляторов свыше 1300 подержанных электромобилей и гибридов. Результаты оказались впечатляющими: 8 из 10 протестированных электрокаров сохранили более 90% своей первоначальной емкости батареи.

"Деградация автомобильного аккумулятора происходит медленно благодаря передовым технологиям и продуманной конструкции, включая охлаждение ячеек. Этот результат опровергает миф о том, что батареи подержанных автомобилей недолговечны", — заявил Мартин Рейнхольдссон, руководитель тестов в Kvdbil.

Какие электрокары самые "живучие"

Кроме того, выявили лидеров по долговечности батарей. Первые два места неожиданно заняли автомобили Kia, опередив даже Tesla.

Топ-10 электромобилей с лучшим средним состоянием батареи:

Kia EV6 Kia e-Niro Tesla Model Y Opel Mokka-e Mazda MX-30 Audi Q4 e-tron Fiat 500e Volvo XC40 Recharge Citroën e-C4 Volkswagen ID.4

В общем зачете брендов (с учетом всех моделей) Tesla заняла четвертое место, уступив Kia, Audi и Opel. Однако эксперты отмечают, что это может быть связано с большим средним возрастом и пробегом автомобилей Tesla по сравнению с другими марками.

Почему это важно

Оказалось, что современные батареи с жидкостным охлаждением вполне надежны и, скорее всего, переживут сам автомобиль. Таким образом, покупка 3-5-летнего электрокара способна стать разумным вложением.

Исследование подтверждает то, о чем давно говорят опытные владельцы: для сохранения здоровья батареи достаточно соблюдать простые правила — не заряжать ее каждый день до 100% (ограничиваясь 80%) и минимизировать использование сверхбыстрых зарядок постоянным током.

