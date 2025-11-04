Головний міф про електрокари розвіяно: що кажуть експерти про їхню довговічність (фото)

У дослідженні за участю 1300 електромобілів розвінчали страх, пов'язаний зі швидкою деградацією і дорогою заміною батарей. Виявилося, що акумулятори сучасних електрокарів зношуються набагато повільніше, ніж прийнято вважати.

Багато хто впевнений, що через 5-8 років експлуатації АКБ електромобіля виходить з ладу, і її заміна обходиться в десятки тисяч доларів. Однак нове дослідження шведського маркетплейса старих авто Kvdbil доводить, що це не так, пише Electrek.

Що з'ясували дослідники

Експерти проаналізували стан здоров'я акумуляторів понад 1300 старих електромобілів і гібридів. Результати виявилися вражаючими: 8 з 10 протестованих електрокарів зберегли понад 90% своєї первісної ємності батареї.

"Деградація автомобільного акумулятора відбувається повільно завдяки передовим технологіям і продуманій конструкції, включно з охолодженням осередків. Цей результат спростовує міф про те, що батареї старих автомобілів недовговічні", — заявив Мартін Рейнхольдссон, керівник тестів у Kvdbil.

Відео дня

Електромобілі: ілюстративне фото Фото: Tesla

Які електрокари найбільш "живучі"

Крім того, виявили лідерів за довговічністю батарей. Перші два місця несподівано посіли автомобілі Kia, випередивши навіть Tesla.

Топ-10 електромобілів із найкращим середнім станом батареї:

Kia EV6 Kia e-Niro Tesla Model Y Opel Mokka-e Mazda MX-30 Audi Q4 e-tron Fiat 500e Volvo XC40 Recharge Citroën e-C4 Volkswagen ID.4

У загальному заліку брендів (з урахуванням усіх моделей) Tesla посіла четверте місце, поступившись Kia, Audi та Opel. Однак експерти зазначають, що це може бути пов'язано з більшим середнім віком і пробігом автомобілів Tesla порівняно з іншими марками.

Чому це важливо

Виявилося, що сучасні батареї з рідинним охолодженням цілком надійні і, найімовірніше, переживуть сам автомобіль. Таким чином, купівля 3-5-річного електрокара здатна стати розумним вкладенням.

Дослідження підтверджує те, про що давно говорять досвідчені власники: для збереження здоров'я батареї достатньо дотримуватися простих правил — не заряджати її щодня до 100% (обмежуючись 80%) і мінімізувати використання надшвидких зарядок постійним струмом.

Раніше Фокус повідомляв: електрокари Chery отримають твердотільну батарею, яка забезпечує запас ходу до 1500 км. Chery завершує розробку інноваційної твердотільної батареї. Вона має рекордну щільність енергії в 600 Вт∙год/кг, що дає змогу збільшити запас ходу електрокарів більш ніж удвічі.